Автоэксперт посчитал утильсбор на популярный Hyundai Palisade с 1 ноября

Ввоз поддержанных автомобилей из Южной Кореи может в скором времени пойти на спад, заявил главный редактор журнала «За рулем». Это может произойти из-за планируемого Минпромторгом введения нового утильсбора. В качестве примера эксперт привел возможное изменение цен на популярный внедорожник Hyundai Palisade.

«С 1 ноября за новый дизельный Palisade 2.2 даже физлицам придется платить утильсбор в размере 1 970 000 рублей, а за машину старше трех лет – 2 918 000 рублей. А с 1 января – соответственно, 2 364 000 и 3 501 600 рублей. За бензиновый Palisade 3.8 с 1 ноября – 3 000 000 и 3 944 000 рублей, а с 1 января – 3 600 000 и 4 732 800 рублей соответственно. Будете брать?», — сказал Кадаков.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

По его мнению, из-за этой меры сильно подорожают автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также машины других премиум-брендов, их продажи существенно снизятся. На импорт праворульных японских машин новый утильсбор скажется лишь незначительно, указал Целиков.

