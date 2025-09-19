В Подмосковье участились ДТП с лосями: что делать при встрече с сохатым?

Российские автомобилисты все чаще сталкиваются с лосями на дорогах. Страдают не только животные, но и сами водители. Как вести себя, чтобы избежать аварий — в материале MIR24.TV.

© Мир24

«С конца августа и до середины октября у лосей идет гон. В это время самцы от заката и до рассвета бегают по лесу в поисках самок. По сути дела, в этот период у сохатых снижается инстинкт самосохранения, и они часто выбегают на дороги. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными и снижать скорость не только там, где установлен предупреждающий дорожный знак «Осторожно, лось, но и везде. Лоси могут появиться в любом месте. Не ориентируйтесь только на дорожные знаки. Во время гона важно соблюдать скорость, при которой вы сможете оперативно затормозить.

Эксперт призывает особое внимание уделять расстоянию от обочины трассы до края леса. В темное время суток, если автолюбитель будет двигаться со скоростью 60 километров в час, существует высокий риск попросту не заметить внезапное появление животного и не среагировать на него.

«Если лось появился на обочине, отнеситесь с уважением к другим участникам дорожного движения и остановитесь, — продолжает Глазков. — Животное не реагирует на движущийся транспорт, но остановившийся автомобиль будет его настораживать, он может уйти обратно в лес. Можно открыть окно и даже прикрикнуть на лося: сохатые боятся людей. Также помните, что лось никогда не меняет направления движения. Если столкновение стало неминуемым, постарайтесь оперативно направить машину так, чтобы объехать животное сзади. Ни в коем случае не надо сигналить: лось может повести себя непредсказуемо.

В заключение эксперт добавил, что столкновение с лосем крайне опасно: когда водитель подрезает животное, туша, как правило, оказывается в салоне.