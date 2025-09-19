Как нужно ехать по плохой дороге с ямами

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте Петр Шкуматов рассказал, как минимизировать ущерб автомобилю при езде по разбитой проселочной дороге. Он дал рекомендации по безопасному передвижению по плохим дорогам.

— Правильнее всего на разбитой дороге заранее сбрасывать скорость, смотреть далеко вперед и по возможности объезжать ямы. Если все-таки попадание в яму неизбежно, то перед самой кромкой следует отпустить тормоз, — рассказал он.

Эксперт добавил, что водителю необходимо держать руль прямо при контакте с неровностью, избегать резких ускорений и торможений. Он напомнил, что ударная нагрузка растет пропорционально квадрату скорости. Быстрая езда приводит к повреждению шин, дисков и подвески автомобиля.

Шкуматов дал водителям несколько практических советов. Он посоветовал держать дистанцию для лучшего обзора дороги, избегать резких маневров, а также сбавлять скорость при проезде луж, которе могут скрывать глубокие ямы.

Автоэксперт назвал типичные повреждения при неправильном проезде: грыжи на шинах, деформация дисков, повреждения подвески, выход из строя опор. После сильно удара необходимо проверить машину на наличие шумов, биения руля и при первой возможности сделать сход-развал, сообщает RT.

