Названы восемь важнейших датчиков для надежной работы двигателя

Десятки различных сенсоров непрерывно общаются с «мозгом» автомобиля — электронным блоком управления, чтобы обеспечить слаженную работу силового агрегата, коробки передач и систем безопасности. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала редакции Quto о самых важных датчиках автомобиля, без которых невозможна стабильная и эффективная эксплуатация машины.

Один их них — датчик положения коленчатого вала. Он считывает, с какой скоростью и в каком именно положении находится коленвал. Эти данные критически важны для синхронизации подачи топлива и воспламенения смеси. Если этот элемент выходит из строя, двигатель попросту не заведётся.

Датчик положения распределительного вала отвечает за синхронизацию фаз газораспределения, помогая блоку управления понять, в каком из цилиндров происходит такт сжатия. Его неисправность ведет к падению мощности, проблемам с запуском и перерасходу топлива.

Датчик массового расхода воздуха вычисляет объём воздуха, попадающего в двигатель. Эта информация необходима для формирования оптимальной топливовоздушной смеси. При его поломке смесь становится либо слишком бедной, либо излишне обогащённой, что вызывает неустойчивую работу на холостом ходу и потерю тяги.

О том, насколько водитель нажал на педаль акселератора, датчик положения дроссельной заслонки сообщает контроллеру, который, в свою очередь, регулирует впрыск топлива. Сбои в его работе проявляются провалами при наборе скорости и неровными оборотами на холостом ходу.

За температурой двигателя «отвечает» датчик температуры охлаждающей жидкости. На основе его показаний электроника выбирает режим работы для мотора, будь то холодный пуск или движение в нормальном тепловом режиме. Отказ датчика приводит к перерасходу горючего, перегреву или сложностям с запуском непрогретого двигателя.

Кислородный датчик (лямбда-зонд) анализирует состав выхлопных газов, определяя количество кислорода в них. Это позволяет системе постоянно точечно корректировать смесь. Неполадки вызывают резкий рост потребления топлива, снижение мощности и повышение вредных выбросов.

Датчик детонации улавливает возникновение опасной вибрации и дает команду блоку управления скорректировать угол опережения зажигания, чтобы защитить поршневую группу. Признаком его отказа станет появление металлического звона при нагрузке и риск серьёзного поршневой группы.

Замыкает список датчик давления масла, контролирующий уровень давления в смазывающей системе. Игнорирование его сигналов может закончиться капитальным ремонтом из-за заклинивания двигателя.

Каждый из этих элементов критически важен. Одни напрямую обеспечивают работу мотора, а другие оберегают его от поломок. Их исправность – залог надёжности, экономичности и долгого срока службы автомобиля, подчеркнула эксперт. Она напомнила главный совет механиков: если на панели приборов загорается сигнал Check Engine, это означает, что один из датчиков передает неверные показания. Игнорировать его не стоит, ведь иногда цена вопроса — не только перерасход топлива, но и жизни двигателя.