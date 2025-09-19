Автомобилистам рассказали, к чему может привести трещина в топливной системе

Неисправности топливной системы чреваты внезапным возгоранием и даже взрывом автомобиля.

Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Автомобиль может неожиданно взорваться, когда есть трещины в топливной аппаратуре или нарушены прокладки. Известны случаи, когда бензин под давлением вылетал на раскаленный выпускной коллектор, после чего автомобиль воспламенялся и взрывался», — рассказал специалист.

Он добавил, что при повреждении топливной системы бензин не менее опасен, чем газ.

Накануне в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) взрыв разрушил гараж, в котором автовладелец пытался завести машину.

По предварительным данным, утром 18 сентября при попытке запустить двигатель автомобиля с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража.