Автовладельцам раскрыли, какие Geely попадают под отзывную кампанию

Деформация топливного бака не смертельно опасна, однако владельцам Geely Emgrand все же стоит обратиться к дилеру, сказал НСН Ян Хайцеэр.

© nsn.fm

Отзывная кампания делает честь автопроизводителю, потому она означает, что компания признает свои ошибки, сказал в эфире НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Росстандарт ранее объявил об отзыве 17 736 автомобилей Geely Emgrand, проданных в России с ноября 2023 года. Причиной стала потенциальная проблема с топливным баком. Хайцеэр призвал владельцев Geely обязательно отреагировать на эту информацию.

«Если происходит отзывная кампания, то это всегда делает честь тому производителю, который умеет признавать свои ошибки. Вероятность серьезных проблем может быть и не велика, но она есть. Конечно, людям реагировать на это надо. Деформация — это не так опасно, возгорания не будет, но, например, возможно разъединение каких-то деталей. Это не смертельно, но впоследствии может привести к течи, к деформации в топливной системе», — сказал собеседник НСН.

По его словам, решения об отзывных кампаниях принимают сами производители после серии обращений владельцев авто.

«Если такая кампания проводится, значит, потребители, эксплуатирующие этот автомобиль, обращались к дилерам. С этими проблемами разбирался инженер по гарантии, после чего компанией было принято провести отзывную кампанию. Это не самая большая отзывная кампания. Бывали случаи, когда отзывали гораздо большее машин. Небольшое количество авто, подлежащих отзыву говорит о том, что дефект был обнаружен в автомобилях с определенным ВИН-номером. Дело не в конкретной модели», — заключил эксперт.

Ранее Хайцеэр рассказал НСН, что при покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на кузов, уровень покраски и проверить автомобиль по базе данных.