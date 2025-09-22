Эксперт призвал не спешить с покупкой авто перед повышением утильсбора

Спрос на иномарки из-за рубежа в РФ на 300% после новости о возможном повышении утильсбора с 1 ноября, сообщили СМИ. Российские покупатели якобы активно скупают автомобили в Японии, Корее и Германии, стараясь успеть оформить покупку до подорожания. О том, почему авторынок ждут кардинальные изменения, – в материале Москвы 24.

© m24.ru

До 160 "лошадей"

Спрос на авто из-за рубежа вырос в России на 300% за неделю из-за возможных поправок в законе об утильсборе. Российские покупатели выгребают последние стоящие экземпляры в Японии, Корее и Германии, а на паромы и растаможку фиксируются огромные очереди, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным источника, теперь из-за ажиотажа менеджерам приходится работать в ускоренном режиме – по их прогнозам, осталось всего две недели, чтобы оформить и выкупить авто по старой цене. Специалисты предупреждают: до конца этой недели заказы будут приниматься по старым правилам, а уже со следующей клиенты будут сами нести риски, если после растаможки сумма утильсбора окажется выше.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 ноября в стране может увеличиться размер утильсбора: льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин с объемом двигателя до 160 лошадиных сил. Все, что мощнее, подпадет под коммерческий тариф, где суммы будут измеряться сотнями тысяч и даже миллионами рублей. В группе риска – популярные модели: Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, 5-я серия, а также гибриды и электромобили свыше 160 л. с. (например, Li L7, Zeekr 001).

Ряд экспертов считает, что увеличение утильсбора может привести к дефициту автомобилей в премиальном сегменте и глубокой трансформации авторынка. Заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и прочие популярные модели фактически нечем, сообщает газета "Известия".

Помимо роста цен в премиум-сегменте до 50%, вероятно увеличение стоимости машин и среднего класса – до 30%. Причем это касается как новых, так и подержанных авто.

По словам специалиста, в условиях образовавшегося дефицита спрос переориентируется с европейских и южнокорейских автомобилей на китайских "одноклассников", а также на автомобили европейских брендов массового сегмента, которые собирают в той же КНР. Иванов также считает, что большую привлекательность получат "китайцы", которые ранее локализовали производство в России: Haval, Chery Tiggo, Omoda.

В свою очередь, автоэксперт и профессиональный перегонщик Роман Трофимов отметил, что взамен ушедшим с рынка премиальным моделям можно будет ввозить среднеразмерные и компактные машины. Например, Audi Q3, Volkswagen Tiguan 1,4 или Skoda Octavia поставляются преимущественно с китайского рынка – эти авто можно ввозить по цене в 2,5–2,7 миллиона рублей, заключил эксперт.

"Здоровая конкуренция"

Автоэксперт Андрей Ломанов подчеркнул, что, приобретая авто за рубежом перед возможным повышением утильсбора, люди рискуют "не выиграть" в тратах.

"То, что сейчас люди пытаются выкупить какие-то автомобили и успеть их как-то привезти в Россию, – мне кажется, что это поздновато. Доставка автомобилей из-за рубежа – это около двух месяцев. При таком количестве машин, которые пытаются сюда привезти, два месяца – это приличный срок. То есть может оказаться и дольше, и при введении утильсбора люди ничего не выиграют", – подчеркнул он.

Я надеюсь, что в ближайшее время изменения в утильсбор вносить не станут, потому что это будет тяжелым ударом для нашего автомобильного рынка на сегодняшний день. Возможен даже коллапс, потому что будет подорожание машин в разных сегментах. Если цены станут еще выше, то спрос очень серьезно сократится и аварийность на дорогах может начать расти.

При этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр подчеркнул, что в условиях повышения утилизационного сбора не нужно спешить с покупкой машины.

Никогда не нужно торопиться с покупкой автомобиля, особенно если он подержанный, вероятность ошибки очень велика. К покупке нужно подойти рационально, взвесить за и против, обратить внимание на собственные возможности.

Если же человек предполагает воспользоваться кредитом, то необходимо посчитать, за какой срок он сможет погасить его, не будут ли проценты фактически компенсировать новую стоимость автомобиля, отметил эксперт.

Он добавил, что в целом если рост утильсбора будет весьма существенным, то для многих это сделает покупку автомобиля практически невозможной.

"После повышения вырастет цена и на новые, и на поддержанные импортируемые автомобили, которые все-таки россияне покупают с большим удовольствием", – подчеркнул он.

Прежним останется прайс на праворукие автомобили из Японии и машины до 160 лошадиных сил, но это не самый многочисленный сегмент, заключил он.