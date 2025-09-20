Надёжные «японцы» с пробегом начали проигрывать новым «китайцам»

В чём принципиальное преимущество автомобилей производства КНР и почему россияне всё чаще предпочитают их популярным и некогда любимым европейским и не только маркам, редакции Quto рассказал директор по продажам компании «Панавто» Дмитрий Зазулин.

© Li Auto

Машины из КНР становятся всё более конкурентоспособными. Один из основных факторов — соотношение цены, оснащения и состояния нового китайского автомобиля по сравнению с подержанными машинами из Европы и других стран Азии.

Так, при бюджете в 2,5 миллиона рублей покупатель обычно выбирает между новым Geely, Chery, Changan или десятилетним японский автомобилем. Первые предлагают современные салон и мультимедиа, заводскую гарантию, второй — устаревшие технологии и потенциальные расходы на ремонт в первый же год из-за изношенности машины. В таких условиях россияне всё чаще делают выбор в пользу китайских марок, говорит эксперт.

Дополнительное преимущество китайских брендов — высокая частота обновлений. Регулярные программные обновления держат автомобили в актуальном состоянии, улучшают пользовательский опыт и устраняют недостатки без необходимости покупать новую машину. Например, лидер продаж LiXiang, который чутко реагирует на клиентские предпочтения, недавно начал поддерживать русский язык для всех автомобилей.

Такой ритм обновлений выгоден покупателям — модели из КНР эволюционируют вместе с запросами владельцев. Поэтому китайские машины всё чаще сравнивают с гаджетами — в плане скорости улучшений и отзывчивости к обратной связи.

Качество и обслуживание китайских автомобилей тоже уже стоит на уровне с остальными брендами. Стоимость сервиса обычно составляет около 1% от цены автомобиля. Если стоимость машины составляет 2,5–3 миллиона рублей, ТО обойдётся примерно в 30 тысяч рублей. Это же касается любых брендов — как европейских, так и азиатских, в том числе китайских. При этом средний чек по сервису китайских автомобилей за последний год вырос меньше, чем у других марок — на 11% против 21% по всем брендам.