Эксперт назвал особенности аккумуляторных батарей SLI

На аккумуляторе есть отметка SLI — стоит ли ставить такой в автомобиль?
Эксперт «За рулем» назвал особенности аккумуляторных батарей SLI
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Некоторые аккумуляторные батареи обозначают аббревиатурой SLI. Это какая-то новая технология?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Напротив, это весьма старая технология.
Обозначение SLI (starting, lighting, ignition) подразумевает классический тип свинцово‑кислотной батареи с жидким электролитом, основными задачами которой являются, соответственно, стартерный пуск двигателя, освещение и зажигание.
Большинство сравнительно недорогих автомобилей на конвейере комплектуются именно такими батареями.