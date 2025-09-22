Эксперт назвал особенности аккумуляторных батарей SLI

Эксперт «За рулем» назвал особенности аккумуляторных батарей SLI

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Некоторые аккумуляторные батареи обозначают аббревиатурой SLI. Это какая-то новая технология?

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Напротив, это весьма старая технология.

Обозначение SLI (starting, lighting, ignition) подразумевает классический тип свинцово‑кислотной батареи с жидким электролитом, основными задачами которой являются, соответственно, стартерный пуск двигателя, освещение и зажигание.

Большинство сравнительно недорогих автомобилей на конвейере комплектуются именно такими батареями.