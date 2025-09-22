Эксперт перечислил последствия систематического перелива масла

Эксперт Корнев перечислил последствия систематического перелива масла в моторе

Никто не застрахован от ситуации, когда в двигатель залито больше масла, чем нужно. Вы сами перелили или в автосервисе, такой случай имеет место быть.

Стоит отметить, что разовый перелив масла не опасен для мотора – излишки просто со временем угорят. А вот постоянное превышение нормы грозит двигателю печальными последствиями.

Эксперт Александр Корнев перечислил негативные последствия постоянного перелива моторного масла в двигателе, рассказал, как это можно исправить, а также дал несколько других полезных рекомендаций.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Разовый перелив масла мотор не испортит. Излишки жидкости постепенно угорят без последствий.

А вот постоянное превышение нормы масла скажется на моторе. Жидкость выше нормы увеличивает давление картерных газов, поэтому даже с исправной системой вентиляции картера начнут подтекать уплотнители мотора.

Лишнее масло постепенно оседает на свечах зажигания толстой пленкой. Из-за этого могут появиться перебои в работе двигателя, так как искре сложно пробиться через преграду.

Противовесы коленчатого вала могут взбить масло как миксер, уменьшив его вязкость и снизив смазывающую способность.

На пробежных моторах с изношенной цилиндропоршневой группой лишнее масло будет буквально улетать в трубу сизым дымом, забивая собой катализатор.

Объем масла в моторе может увеличиться из-за посторонних примесей топлива или антифриза. Горючее можно распознать по характерному запаху от смазки, а тормозную жидкость легче определить по белесому налету на маслозаливной горловине. В любом случае смазывающая жидкость хуже отводит тепло и противостоит трению.

Откачать лишнее масло можно попробовать через отверстие для щупа обычным шприцом с длинной гибкой насадкой. Или сливать излишки из масляного фильтра, но на многих машинах к нему сложно подобраться.