Эксперты дали советы по выбору оптимальных зимних шин

В преддверии зимнего сезона специалисты рассказали, какие зимние шины оптимально подходят для различных покрытий и особенностей местности.

Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что сменить шины на зимние следует, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +7°C, что соответствует примерно +2...+3°C ночью и +9...+10°C днем.

Эксперты отмечают, что шипованная резина будет лучше для тех, кто часто выезжает за пределы города или проживает в районах с суровыми зимами.

Такие шины обеспечивают отличное сцепление на льду и укатанном снегу, но могут быть довольно шумными на асфальтовом покрытии.

В то же время фрикционные шины, известные как «липучка», подходят для городских жителей, так как хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу, однако уступают шипам на обледенелых участках.