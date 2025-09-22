Что происходит с непроданными авто у дилеров

Не все автомобили, выставленные у автосалонов на парковках, находят своих владельцев. Многие из них месяцами простаивают без движения, теряя в цене. Что происходит с такими машинами, рассказал один из перекупщиков, знакомый с внутренней кухней дилерского бизнеса.

«Вся ответственность за судьбу таких машин ложится на продавца. Содержать их дорого, а стоящие без движения автомобили только обесцениваются. Поэтому дилеры ищут любые способы минимизировать убытки», – рассказал автоэкспорт naavtotrasse.ru.

По его словам, автомобили, которые долгое время не удается продать, уже числятся на балансе дилера – автосалон выкупает их у производителя заранее, и возврат невозможен.

Один из способов – использовать технику в качестве подменной на время ремонта клиентских автомобилей. Позже эти машины выставляются на продажу с уценкой. Еще один вариант – переброска в другие города, где на них может быть выше спрос. Так, например, в мегаполисах чаще покупают кроссоверы, а в небольших городах охотнее берут седаны или внедорожники. Благодаря внутреннему обмену между филиалами удается ускорить продажи залежавшихся машин.

Если и это не дает результата, остается снижать цену или выставлять автомобиль на аукцион. Для покупателей это шанс купить машину дешевле, а для дилера фактический убыток: торговать приходится ниже рынка и при этом платить комиссию. В крайних случаях машины, которые слишком долго стоят без движения, утилизируют – их списывают и отправляют на переработку. К этому сценарию дилеры прибегают крайне неохотно, но полностью исключать его не могут.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты попросили Минпромторг пересмотреть повышение утильсбора для автомобилей.