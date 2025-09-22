Вьетнамские блогеры превратили ржавый Nissan Maxima в реплику Lamborghini

Превращать металлолом в дорогие суперкары стало визитной карточкой ребят с вьетнамского YouTube-канала NHET TV. За последние годы команда сумела воссоздать одни из самых узнаваемых автомобилей планеты: Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari LaFerrari, Pagani Huayra и даже Koenigsegg Jesko.

© Carakoom

Их новый проект идёт ещё дальше: используя основу от видавшего виды Nissan Maxima середины 1990-х (на азиатских рынках продавался как Cefiro A32), они построили удивительно точную копию Lamborghini Revuelto.

Но в отличие от многих кустарных «реплик», где на старый кузов навешивают дешёвые панели, здесь команда пошла иным путём: вынули родной V6 от Nissan и фактически создали Lamborghini с нуля.

Трёхчасовое видео на YouTube показывает процесс постройки без слов — чистый автомобильный ASMR.

Настоящий Revuelto собран вокруг карбонового монокока, а у вьетнамцев — вокруг самодельной стальной рамы, вырезанной и сваренной вручную.

Затем они изготовили из листового металла характерные панели Lamborghini и обмазали всё глиной, чтобы проработать линии и изгибы.

На глину нанесли стеклопластик, который после высыхания сняли вместе с глиной — остались идеально сформированные панели.

Интерьер создали тем же методом: сначала глина, потом стеклопластик. Так появились торпедо и туннель трансмиссии. После этого занялись подвеской, которую также собрали и установили на стальную раму.

Даже если не смотреть всё видео, отдельные моменты впечатляют: из куска металла и мотора постепенно рождается полноценный автомобиль. Готовая копия настолько убедительна, что способна обмануть даже некоторых автофанатов.

Более того, у неё есть и активное заднее антикрыло — как у настоящего Revuelto.