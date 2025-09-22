Портал TopSpeed перечислил восемь практичных универсалов

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли восемь практичных универсалов.

© Газета.Ru

Возглавил список универсал Porsche Taycan Sport Turismo, который оснащен электрическим двигателем мощностью 596 л. с., вместительным багажником и высоким кузовом. На втором месте оказался Porsche Panamera Sport Turismo, который станет привлекательным выбором для тех, кто ценит динамику. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, известный своим комфортом и устойчивостью.

В топ-8 самых практичных универсалов также вошли Volvo V90 Cross Country, Volvo V60 Cross Country, Audi A6 Allroad, Audi A4 Allroad, Subaru Outback.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.