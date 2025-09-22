Китайский владелец оценил Lada Niva после трех лет эксплуатации

Китайский владелец оценил Lada Niva после трёх лет эксплуатации
В Китае растёт интерес к российскому внедорожнику Lada Niva. Один из владельцев поделился опытом трёхлетней эксплуатации на портале Dongchedi. За это время автомобиль проехал около 50 тысяч километров, преимущественно по бездорожью.
Владельцем была проведена масштабная модернизация: установлены AT-шины, багажник с лестницей, увеличен клиренс на 50 мм, заменены амортизаторы и алюминиевый радиатор, добавлена защита днища, модернизирована аудиосистема и изменён руль.
По словам владельца, управляемость и проходимость автомобиля на высоком уровне, несмотря на 1,7-литровый двигатель, разгон до 100 км/ч занимает 19 секунд. Полный привод с пониженной передачей и блокировкой дифференциала обеспечивает уверенность на бездорожье.
Расход топлива при скорости 60–70 км/ч позволяет преодолеть 400 км на одной заправке стоимостью 250 юаней, но на высоких скоростях он увеличивается до 250–290 км. Основные проблемы отмечены в сборке: за три года генератор менялся трижды, а автомобиль склонен к перегреву в жару и сильному обогреву в холод.
Кроме того, по мнению эксперта, Lada Niva не подходит для ежедневных поездок в городских условиях, но остаётся востребованной для путешествий и эксплуатации в сложных условиях. В результате простота конструкции, ремонтопригодность и надёжность делают российский внедорожник привлекательным для китайских трасс, пишет издание 110km.ru.
Ранее автоэксперт посчитал утильсбор на популярный в РФ внедорожник с 1 ноября.
Также на выставке в Петербурге презентовали новый самосвал КАМАЗ-65951.