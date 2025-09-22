Китайский владелец оценил Lada Niva после трех лет эксплуатации

В Китае растёт интерес к российскому внедорожнику Lada Niva. Один из владельцев поделился опытом трёхлетней эксплуатации на портале Dongchedi. За это время автомобиль проехал около 50 тысяч километров, преимущественно по бездорожью.

© runews24.ru

Владельцем была проведена масштабная модернизация: установлены AT-шины, багажник с лестницей, увеличен клиренс на 50 мм, заменены амортизаторы и алюминиевый радиатор, добавлена защита днища, модернизирована аудиосистема и изменён руль.

По словам владельца, управляемость и проходимость автомобиля на высоком уровне, несмотря на 1,7-литровый двигатель, разгон до 100 км/ч занимает 19 секунд. Полный привод с пониженной передачей и блокировкой дифференциала обеспечивает уверенность на бездорожье.

Расход топлива при скорости 60–70 км/ч позволяет преодолеть 400 км на одной заправке стоимостью 250 юаней, но на высоких скоростях он увеличивается до 250–290 км. Основные проблемы отмечены в сборке: за три года генератор менялся трижды, а автомобиль склонен к перегреву в жару и сильному обогреву в холод.

Кроме того, по мнению эксперта, Lada Niva не подходит для ежедневных поездок в городских условиях, но остаётся востребованной для путешествий и эксплуатации в сложных условиях. В результате простота конструкции, ремонтопригодность и надёжность делают российский внедорожник привлекательным для китайских трасс, пишет издание 110km.ru.

Ранее автоэксперт посчитал утильсбор на популярный в РФ внедорожник с 1 ноября.

Также на выставке в Петербурге презентовали новый самосвал КАМАЗ-65951.