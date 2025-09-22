Нужно ли закрывать радиатор картоном при холодах

Закрывать радиатор картонкой или ватником многие привыкли считать пережитком "автомобильного социализма". Эксперт "ЗР" Михаил Колодочкин рассказал, стоит ли применять лайфхаки из прошлого на современных авто.

На старых машинах картонка была оправданным решением: вентиляторы системы охлаждения вращались постоянно, и двигатель действительно не успевал прогреться. Но современные машины устроены иначе: управляемая электроникой система включается только по необходимости, и вроде бы в картонках больше нет смысла.

Однако практика показывает, что не все так просто. Некоторые автопроизводители - например, Peugeot и Citroen - до сих пор предусматривают штатные заглушки для зимы. В инструкциях прямо указано: закрытые прорези бампера помогают мотору быстрее выйти на рабочий режим и стабилизировать его в мороз.

Если завод рекомендаций не дает, это не значит, что идея бессмысленна. Журнал "За рулем" проверил эффект на Lada Largus. Заглушка из обычного куска картона позволила двигателю прогреться на пару минут быстрее, а на ходу температура охлаждающей жидкости не превысила 90 градусов. Вентилятор так и не включился, что говорит о правильной работе системы. Для машин с кондиционером заглушку лучше ставить перед радиатором "климата", для других достаточно перекрыть половину площади.

Особенно заметна польза на дизельных и турбированных моторах, которые по природе дольше выходят на рабочую температуру.

Салон начинает прогреваться быстрее, стекла отпотевают скорее, масло избавляется от влаги, а износ двигателя уменьшается.

Есть, правда, и важное условие: устанавливать заглушку имеет смысл лишь тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. До этого момента можно просто наблюдать за работой вентилятора: если он перестал включаться даже в пробках, значит, мотору действительно холодно, и помощь не повредит.

В остальных случаях лишние "ватники" и картонки автомобилю ни к чему. Современная техника вполне справляется и без них. Но сама по себе идея не устарела: в некоторых условиях простая картонка все еще способна добавить машине тепла и водителю комфорта.