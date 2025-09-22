Как влияет российская сборка на стоимость автомобилей

Организация сборки автомобилей в России позволяет производителям избежать уплаты утилизационного сбора, так как государство берет компенсацию этих расходов на себя. Это делает машины значительно доступнее для покупателей, снижая их стоимость на несколько сотен тысяч рублей. Однако на практике это преимущество оказывается не столь очевидным.

О том, почему выгода от локализации не всегда доходит до конечного покупателя, рассказал портал "Автовзгляд".

Так, совсем недавно стало известно, что после запуска нового завода в Алматы, где начали собирать китайские автомобили, цены на них значительно снизились. Конкретно некоторые модели подешевели на 4-19%.

Это хорошо для всех: бренды продолжают получать прибыль, а сборочное предприятие начинают зарабатывать. Однако возникает очевидный вопрос: почему в России эта практика не всегда наблюдается? Особенно учитывая, что в нашей стране уже производят множество китайских машин, но некоторые из них по-прежнему продолжают дорожать.

При этом стоит отметить, что рекомендованная розничная цена, от которой отталкиваются автосалоны, остается неизменной, а все, что видят покупатели - единоразовые скидки, которые в последнее время идут на спад из-за различных факторов. Все это приводит к очевидному затовариванию складов нераспроданной продукцией. А пока ставки утильсбора не пересмотрены, многие по-прежнему обращают свой взор на более доступные варианты, которые можно завезти путем параллельного импорта.

Часть недальновидных предпринимателей, пытаясь одновременно устранить конкурентов и получить прибыль, не смогли добиться ни одной из поставленных целей. Решив сосредоточиться на краткосрочной задаче (продаже здесь и сейчас), они попросту нанесли ущерб всем будущим сделкам.

Специалисты портала полагают, что в данной ситуации некоторым компаниям в России стоит обратить внимание на опыт своих казахских коллег, где благодаря локализации производства выиграли все стороны вопроса: и дилерское сообщество, и бренд, и клиент, который может со значительной выгодой купить интересный ему кроссовер или седан.

