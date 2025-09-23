Эксперт рассказал, как купить авто на заказ и не пожалеть

Покупка автомобиля через сервис по заказу автомобилей из-за рубежа перестала быть экзотикой, обратиться к профессионалам - вариант сэкономить или найти модель, которой нет на российском рынке. При этом популярность услуги привлекает мошенников, активность которых в сентябре-октябре становится особенно высокой. Как не ошибиться в выборе импортера и не остаться без денег и без машины, рассказал "Российской газете" руководитель службы по работе с профессиональными продавцами "Авто.ру" Максим Манаенков.

Официально - безопасно

Официально оформленный бизнес - первое условие надежного сотрудничества. Важно, чтобы индивидуальный предприниматель мог без проблем предоставить ОГРНИП, а организация - копии учредительных документов. Эти данные пригодятся для проверки автосалона или ИП на сайте налоговой службы. Сигналами того, что от сотрудничества лучше отказаться, будет наличие банкротства, судебных дел или задолженностей у судебных приставов.

Классифайды обычно также проверяют статус продавца. Если речь идет о большем количестве объявлений - от 5 до 50, - продавцу требуется пройти дополнительную проверку модерации: предоставить договор аренды офиса и уставные документы юрлица. Большее количество объявлений потребует дополнительной проверки.

Отзывы из проверенных источников

Изучите как можно больше информации об импортере из надежных источников. Некоторые площадки с объявлениями о продаже автомобилей сами подсвечивают проверенных продавцов, в том числе тех, кто привозит машины на заказ из-за рубежа.

Найти реальные отзывы покупателей также можно на классифайдах - благодаря проверке сервиса можно быть уверенным, что комментарии настоящие. Также стоит изучить соцсети. Надежные продавцы, как правило, выкладывают видео с каждого этапа доставки автомобиля из-за рубежа - чем больше таких роликов в канале продавца, тем лучше. Также профессионалы часто делятся чек-листами, лайфхаками и другой полезной информацией.

Адекватно оцениваем стоимость

Нечестные продавцы все чаще играют на желании покупателей сэкономить. Не попасться помогут адекватные ожидания от стоимости покупки и понимание ценообразования.

Аналитики сравнили предложения популярных моделей в наличии и на заказ и выяснили, что максимальная разница в стоимости между машиной из-за рубежа и той, которую можно купить в России, не может быть выше 20-25%. Если продавец предлагает цену ниже, это повод серьезно задуматься.

Более низкую стоимость продавец может предлагать за счет ввоза автомобиля по льготной ставке утильсбора или за счет серых схем растаможивания. Это несет риски для владельца в дальнейшем.

Честные продавцы показывают подробную смету со стоимостью и всеми этапами доставки. Но если сомнения остаются, проверить цену можно и в специальном таможенном калькуляторе.

Безопасность - в прозрачной коммуникации

Честная и открытая коммуникация на протяжении всех этапов сделки - знак надежного продавца. Это, к примеру, готовность организовать видеозвонок с партнерами за рубежом. Опытные компании обычно имеют налаженные связи с теми, кто в режиме реального времени может показать ваш будущий автомобиль, подробно ответить на вопросы и подтвердить состояние машины. Внимательно отнестись стоит и к срокам доставки. Честный профессионал, знакомый с нюансами логистики, точно не будет обещать доставку долгожданной покупки, к примеру, за две недели.

Для общения также важно выбирать надежные площадки. Обычно это чаты на классифайдах. Настоятельно советую не переходить с них в сторонние мессенджеры - переписка вне классифайда облегчает мошенникам возможность обмануть покупателя. Если общение с продавцом началось не на площадке с объявлениями о продаже авто, каналами для связи могут быть мессенджеры на сайтах продавца или мессенджеры, привязанные к бизнес-аккаунту.

Внимательно к документам и оплате

При подготовке договора важно проверить все нюансы с юристом. Он подскажет, корректно ли составлен документ и что еще нужно включить для защиты интересов потребителя. Обратите внимание и на порядок оплаты. Она должна происходить строго по договору - через указанный расчетный счет. Оплату также лучше вносить частично. К примеру, договориться о внесении определенных сумм только после получения фото- или видеофиксации прибытия автомобиля в ключевые точки маршрута.

И, конечно, нельзя переводить деньги по номеру телефона или на сторонние счета. От работы с продавцом, настаивающим на таких условиях, следует сразу отказаться, так как в случае каких-либо проблем с доставкой или с автомобилем вернуть деньги, отправленные не по договору, будет крайне сложно.