Три кроссовера с пробегом, в покупке которых вы не ошибетесь

Сегодня вторичный российских автомобильных рынок наполнен всевозможными вариантами седанов и хэтчбеков, но именно кроссоверы занимают лидирующие позиции по продажам. Секрет простой: водитель хочет чувствовать комфорт и в городской среде, и на сельской дороге.

Модель, которая долгие годы не уходит из рейтинга лучших, — Toyota RAV4. В салонах представлены машины с выносливыми моторами на 2.0 и 2.5 литра, также вас порадует мощный двигатель и живучесть автомобиля — с легкостью набирает 300 тысяч километров пробега.

Renault Duster — это отличные сочетание цены и качества. Автомобиль недорогой в обслуживании, на рынке представлены моторы на 1.6 и 2.0 литра, коробки передач от механики до вариатора.

Также автор канала «PRO AVTO» выделяет Volkswagen Tiguan. Машина представлена с двумя вариантами моторов: на 1.4 и 2.0 TSI, при правильном уходе отлично прослужит до 200 тысяч километров пробега. Но стоит учитывать, что она чуть дороже, чем варианты выше.

