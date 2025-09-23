Вторая Япония: чем вызван повальный интерес россиян к автомобилям из Кореи

В период с января по август 2025 года импорт подержанных машин в нашу страну достиг очередных высот - было ввезено 61 573 единицы, что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот факт выглядит весьма парадоксально на фоне общего снижения продаж автомобилей в стране.

О том, чем вызван массовый интерес россиян к привозу иномарок из Кореи, подобно японскому буму 90-х годов, рассказал портал "Автовзгляд".

Так, несмотря на заметное снижение интереса к новым автомобилям, владивостокская таможня фиксирует резкий рост спроса на подержанные машины из Кореи и Японии. Ранее эксперты выражали опасения о возможном падении спроса на 25%, но сегодня наблюдается его увеличение на 88%.

Специалисты портала полагают, что причины популярности этого направления и снижения интереса к новым автомобилям очевидны: некоторые свежие модели не соответствуют ожиданиям по соотношению цены и качества, в то время как в Корее, даже среди подержанных легковушек, можно найти множество предложений. Кроме того, эти иномарки отличаются высокой ликвидностью на рынке, и с момента размещения объявления до продажи обычно проходит не более недели.

Корейские кроссоверы и седаны привлекают покупателей своей надежностью, удобством и богатым оснащением. Рулевое управление расположено с нужной стороны, а современные опции делают вождение комфортным. Высокая прочность подвески и узлов позволяет использовать эти машины как для личных целей, так и в такси или для других видов деятельности.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту идет вниз.