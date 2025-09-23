Основатель сервиса каршеринга объяснил, почему не сотрудничает с брендом Lada

Винченцо Трани: Модели АВТОВАЗа дороже китайских машин более высокого класса

Основатель и председатель совета директоров «Делимобиля» Винченцо Трани объяснил, почему его сервис не закупает автомобили Lada.

«Мы всегда смотрели на разные модели АВТОВАЗа. Я вам скажу даже больше – в рамках регионального развития "Делимобиля" автомобили АВТОВАЗа для нас очень важны. Проблема только в одном – их стоимость. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день все предложения, которые мы получили, были намного дороже, чем китайские автомобили выше категорией», – сказал Трани.

Он уточнил, что речь идет о ценовой разнице почти в 30%, и выразил надежду на пересмотр ценовой политики со стороны отечественного автопроизводителя.

Трани отметил, что интересам сервиса машины Lada полностью отвечают, назвал Весту «шикарной машиной» и выразил готовность рассмотреть новые модели бренда Lada 2026 года.