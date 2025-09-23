Три четверти россиян хотят покупать ОСАГО онлайн

В России 76% россиян или примерно три четверти заявили, что готовы приобрести ОСАГО в режиме онлайн. Об этом говорится в исследовании проекта «Авто Mail» и маркетплейса «Сравни».

«Сторонники такого способа покупки полиса согласны полностью перейти на онлайн оформление «автогражданки» при наличии доступного удобного приложения с круглосуточной поддержкой. К слову, 58% опрошенных уже пользуются цифровыми платформами для покупки страховки», — говорят аналитики.

По данным «Сравни», только 24% опрошенных россиян ни разу не пользовались онлайн-сервисами для покупки страховки. Еще 7% респондентов пользуются онлайн-каналами в половине случаев.

«При выборе страховщика главный критерий для 57% опрошенных — цена полиса, что особенно актуально в условиях роста стоимости автомобилей и страховых тарифов. Однако уже 19% считают ключевым фактором удобство мобильного приложения и онлайн-сервисов», — отмечается в исследовании.

До этого в России предложили приравнять автоподставщиков к террористам, чтобы побороть этот вид преступления. Об этом заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав. Кроме того, эксперт призвал конфисковать все средства, которые есть у мошенников, и ввести уголовную ответственность с наказанием до 15-30 лет лишения свободы.