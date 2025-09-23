«Менять на деньги»: Кто захочет сдать в утиль свой автомобиль через 15 лет

У многих российских автомобилистов скептическое отношение к продукции «АвтоВАЗа», сказал НСН Виктор Похмелкин. Наверняка многие владельцы автомобилей, чей возраст перевалил за 15 лет, захотят поучаствовать в программе утилизации, сказал в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

В Госдуме предложили новую программу поддержки российского автопрома. Как сообщила пресс-служба депутата Сергея Миронова, суть проекта в том, чтобы передавать автомобили старше 15 лет на утилизацию, получать сертификат, соответствующий реальной рыночной стоимости машины на вторичном рынке, а затем предоставлять льготный автокредит на покупку новой машины российского производства. Похмелкин отметил, в этом предложении нет принуждения, а значит и критиковать эту инициативу не надо.

«Я к этой инициативе отношусь равнодушно, спокойно. Я не выступаю против, потому что здесь никто ничего никому не навязывает. Решение об участии в этой программе отдаётся на усмотрение российских граждан и их семей. Нет принуждений — нет возражений. Лично я в этой программе участвовать не буду, для меня это предложение неприемлемо. Но это мой личный выбор. Наверняка найдутся граждане, которые этим предложением воспользуются. Не стоит забывать, что у многих российских автомобилистов очень скептическое отношение к произведениям отечественного автопрома. Оно основано, к сожалению, на фактах», — сказал собеседник НСН.

По его словам, в России очень много автомобилей старше 15 лет.

«Подобные программы по утилизации уже реализовывались у нас в стране. Они были успешными. Посмотрим, как получится в этот раз. В России очень много автомобилей старше 15 лет. Они сейчас еще больше скапливаются, так как у нас существенно ограничен доступ к новым автомобилям. Я не думаю, что все владельцы таких авто прямо побегут менять свою старую машину на новую, но кого-то это точно заинтересует», — заключил Похмелкин.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил НСН, что «Москвич» и Haval в первую очередь выиграют от возможного повышения утилизационного сбора на автомобили.