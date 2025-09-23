Юрист разъяснил парадокс ПДД о болезненном состоянии водителя

Житель Звенигорода по имени Эдуард обратился за разъяснением к главе Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину по поводу необычной, с его точки зрения, ситуации, возникшей во время общения с сотрудником ДПС. В этот момент у автомобилиста начался приступ чихания. На вопрос инспектора о самочувствии, водитель признался, что «подцепил какой-то вирус».

В ответ мужчина услышал, что садиться за руль в болезненном состоянии запрещено Правилами дорожного движения.

«Что ж выходит: кашлянул — за руль не садись?», — задаётся вопросам Эдуард.

Согласно ПДД, водителю действительно запрещено вести автомобиль не только в состоянии опьянения, но и будучи больным или утомлённым. Однако главным условием является такое физическое состояние, которое может помешать безопасному управлению транспортным средством, объясняет Виктор Травин.

При этом в законодательстве отсутствуют чёткие критерии, по которым можно определить это опасное состояние. Именно по этой причине за сам факт управления автомобилем при плохом самочувствии не предусмотрено никакого административного наказания, как и права инспектора отстранить такого водителя от поездки.

«Более того, законодатель также запретил и передавать управление лицам, пребывающим в болезненном или утомленном состоянии. Однако и за передачу наказание не предусмотрел», — говорит эксперт.

В итоге, закон возлагает на водителя ответственность за оценку своего здоровья или состояния того, кому он доверяет руль. Решение должно приниматься, исходя из здравого смысла и собственных представлений о безопасности.