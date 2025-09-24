Седан GAC Empow прошел испытания "ЗР": чем порадовал и огорчил автомобиль

Эксперт "За рулем" Юрий Тимкин протестировал китайский седан GAC Empow, продажи которого стартовали на отечественном рынке весной этого года, и рассказал о плюсах и минусах машины.

© Российская Газета

По словам специалиста, в Китае Empow оснащается двухлитровым турбомотором, в то время как в РФ он поступает исключительно с полуторалитровым силовым агрегатом. Этот двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и систему непосредственного впрыска топлива. Мощность составляет 170 л.с., что вполне прилично для такого объема.

Тимкин отметил, что мотор проявляет себя довольно живо и обладает достаточной тягой, потенциал которой ощущается сразу. Особенно заметен уверенный подхват на средних оборотах. Хотя заявленное время разгона до 100 км/ч в 7 секунд не было достигнуто, результат в 8 секунд для довольно крупного седана можно считать отличным.

Недостатком, по его мнению, является семиступенчатая роботизированная коробка передач 7WF25G собственной разработки с "мокрым" сцеплением. Независимо от выбранного режима движения (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY), при переключениях неизбежно возникают небольшие задержки. Они не критичны, но все же имеют место быть.

При размеренной езде в смешанном цикле расход топлива составляет 8-8,5 литра на 100 километров. Однако при динамичном движении он активно возрастает.

На высоких скоростях Empow демонстрирует отличную управляемость и уверенно держится на дороге при обгоне. На извилистых участках автомобиль также показывает себя достойно: у него большой запас устойчивости, минимальные крены, а рулевое управление информативно и естественно. Однако отсутствие подрулевых лепестков для быстрого переключения передач перед поворотами и при обгоне может быть неудобным.

Также Тимкин указывает на то, что полезно было бы увеличить дорожный просвет, поскольку при проезде неровностей часто задевается нижняя кромка переднего бампера. Измеренный клиренс под пластиковой защитой составляет всего 120 миллиметров.

Тем не менее к комфорту езды у эксперта нет особых претензий. Подвеска эффективно справляется с неровностями, обеспечивая хорошую плавность хода.

Однако шумоизоляция оставляет желать лучшего. На городских скоростях в салоне слышны звуки от дороги, а на трассе к ним добавляется свист ветра в уплотнителях дверей.

Стоимость базовой версии седана начинается с отметки в 2 999 000 рублей, а в топовом исполнении автомобиль обойдется покупателю в 3 219 000 рублей без учета специальных акций и предположений.

Ранее "РГ" рассказывала о плюсах и минусах китайского кроссовера JAC JS3.