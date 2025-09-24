Дергается, троит, потеет и не тормозит: почему осенью машины чаще ломаются

Стоит только наступить осени, как любой порядочный человек начинает хандрить. То ОРВИ, то грипп, то приступ ревматизма… А у самых тонких натур настроение становится таким, что хочется завернуться в пледик и не разворачиваться до весны. Как ни странно, у автомобилей бывает нечто подобное, что можно назвать осенней технической хандрой. Внезапно машина начинает как-то не так ехать, постоянно жалуется на здоровье и тоже хочет забраться под тёплое одеяло. Почему так бывает и как заставить её полюбить осень?

© Колеса.ру

Что такое очень?

Разумеется, первое, что приходит на ум – это особенности погоды. После жаркого лета (которое, кстати, автомобилю тоже пережить не так легко) начинается сезон дождей, температура воздуха опускается вниз. А значит – растёт влажность. А кроме того, при приближении влажности воздуха к ста процентам даже при нормальной температуре воздуха образуется конденсат. Это тот случай, когда точка росы совпадает с градусами на термометре. Осенью такое происходит часто, но не все помнят, что роса выпадает не только на красивых жёлтых листьях на асфальте, но и на автомобиле. Точнее, в автомобиле – прямо под капотом. В общем-то, почти все осенние неприятности в технике и начинаются от избытка влаги как в воздухе, так и на дорогах.

Ну а теперь посмотрим, как все эти чудеса природы влияют на поведение автомобиля.

Больничная палата

Если за уже пожилой машиной следили кое-как по принципу «как-то едет, и ладно», осенью под её капотом можно обнаружить целый больничный стационар, забитый вялыми пациентами. Начнём с самого распространённого осеннего недуга – свиста из-под капота. В общем-то, это не недуг, а всего лишь его симптом. А болезни бывают разными.

Первая и самая очевидная – старый ремень навесного оборудования. Чуть-чуть росы и немного пониженной температуры окружающего воздуха ему вполне достаточно для того, чтобы начать проскальзывать. И ремню не остаётся ничего другого, как свистеть во всё горло. Поэтому первым делом нужно проверить его. В крайнем случае можно сбрызнуть ремень WD40. Если свист пропал – ремень нужно заменить, жить ему осталось недолго.

Если свист негромкий и больше похож на ритмичное поскрипывание, это говорит о том, что на сырость жалуется какой-то из подшипников. Какой именно – сказать нельзя. Их под капотом много, и виновника придётся искать. Это может быть и подшипник генератора, и помпа, и подшипники насоса ГУРа, и многих других агрегатов, где эти подшипники есть в принципе. Отмахиваться от скрипа и думать «ничего страшного, ещё походит» не надо. Может так оказаться, что жалобно скулит, например, помпа, которую приводит в действие не ремень навесного оборудования, а ремень ГРМ. Если помпа заклинит окончательно, ремень может порваться или на нём срежет зубья. А в этом случае можно попасть на вполне серьёзный ремонт двигателя с заменой гнутых клапанов и поршней, с которыми они поцеловались во время встречи.

Ну и если свист похож не на поскуливание, а на не очень громкий, но тоскливый вой, нужно проверить напряжение зарядки под нагрузкой: возможно, это начал гудеть диодный мост генератора, которому уже тяжело обеспечивать током, например, подогрев ветрового стекла. Летом он ещё как-то может справляться с работой, а с наступлением первых холодов и появлением желания владельца включать все подогревы сразу его начинает подводить здоровье.

К сожалению, свистом дело часто не ограничивается, и появляются симптомы более серьёзных болезней.

Часто осенью машина начинает подёргиваться на холостых оборотах, а под нагрузкой и вовсе чувствуются явные пропуски воспламенения, пропадают динамика и удовольствие от управления любимым автомобилем. В этом случае первой следует проверить катушку зажигания. Часто даже небольшой сырости достаточно, чтобы искра проложила себе более лёгкий путь через пробитый корпус или наконечник катушки. Пытаться ремонтировать катушку не стоит – почти всегда дело заканчивается её заменой.

Почему именно катушка, а не свеча? Потому что свеча обычно ведёт себя одинаково в любую погоду: сначала «шьёт» искрой в неправильное место под нагрузкой, потом начинает делать это постоянно. А катушка на сырость под капотом реагирует острее. Ну а если такая неприятность проявляется только в дождь, это почти стопроцентный повод винить именно катушку. Впрочем, если катушка общая, а не индивидуальная на каждую свечу, нужно проверить и высоковольтные провода, которые тоже не вечные.

Кстати, свечи осенью проверить тоже не будет лишним: после осени всё равно наступит зима, и вот тогда старые свечи могут стать причиной массы проблем.

Что проверить, если в первые же затяжные дожди вдруг стало трудно запускать мотор? Скорее всего, ушёл варить глинтвейн какой-то из датчиков, и начать лучше с датчика положения коленвала. Если его сигнал пропал или искажён, блок управления двигателем не может понять, когда ему нужно скомандовать свечам дать искру (на самом деле всё чуточку сложнее, но не будем копать слишком глубоко). А именно ДПКВ осенью особо уязвим: как правило, он плохо защищён от воды, которая попадает на него с дороги. Когда он зарастает грязью или нарушается соединение в его разъёме, пуск мотора бывает не только сложным, но и невозможным.

Разумеется, сырость может повлиять на работу и других датчиков, но начать лучше с ДПКВ. Если не поможет, перейти ко всем остальным. А лучше – добраться до сервиса, потому что без сканера и опыта поиск нерабочего датчика, особенно с плавающей неисправностью, может затянуться до окончания всей эпохи ДВС и больно ударить по кошельку.

Перейдём к следующей проблеме: электрика начинает жить своей жизнью, сбрасываются настройки магнитолы, при включении стартера гаснет приборная панель и всё прочее страшное в таком же духе. Как правило, в этом случае что-то не так с «массой». Проблема не настолько типична именно для осени (она может дать о себе знать всегда), но во влажную погоду плохой контакт может проявиться чуть более заметно, чем в сухую. Поэтому если в электрике начинает глючить почти всё, «массу» нужно проверить обязательно.

Снизу вверх

А какие сюрпризы ждут внизу? Во-первых, если после езды по осенним лужам загорится лампочка неисправности ABS, сильно расстраиваться не надо: скорее всего, вода попала в разъём датчика колеса. Или где-то около него начала замыкать проводка. Это не так страшно, и даже обычный мультиметр в прямых руках поможет найти слабое место в проводке или самом датчике.

Вторая проблема, которая может дать о себе знать звуками из-под днища, это расслоение сайлентблоков. Теоретически вода иногда способна маскировать какие-то неисправности, кратковременно смазывая изношенные соединения. Но как раз в сырую погоду могут начать скрипеть, например, расслоившиеся сайлентблоки задней балки, которые в сухую пору тёрлись друг о друга своими слоями практически бесшумно. Одним словом, если в дождь сзади что-то стало скрипеть, нужно проверять сайлентблоки.

На некоторых переднеприводных машинах по осени появляется гул, похожий на гул ступичного подшипника, но, как правило, тише и выше тоном. Так может гудеть опорный подшипник приводного вала, идущего от коробки передач к ступице колеса. Если он уже рассыпается, в него попадает вода и быстро вымывает остатки смазки. Подшипник, само собой, можно только заменить. Точнее, нужно.

Ну а чтобы потом не пришлось менять много всякой мелочи сразу, перед сезоном дождей и вечной сырости нужно обязательно проверить целостность всех пыльников. Речь идёт не только о пыльниках ШРУСов, но и о защите шаровых опор и прочих пыльниках, которые только удастся найти на своём автомобиле. В сухую погоду те соединения, которые они защищают, могут какое-то время, пусть и недолгое, прожить и без них. Но осенняя грязь все шаровые соединения убивает очень быстро. После этого они начинают скрипеть или даже стучать так, как не могли скрипеть и стучать летом.

А что внутри?

Меньше всего осенняя автомобильная хандра проявляется в салоне. Максимум, с чем можно столкнуться, это с постоянно запотевающими стёклами. Решить этот вопрос не так уж сложно: достаточно просушить салон (в первую очередь – впитывающие влагу коврики) и заменить салонный фильтр. Если из дефлекторов при включении печки не начал появляется белый парок, который говорит о течи антифриза, то больше никаких сезонных сложностей в салоне не будет.

Но салон – это ещё не вся «внутрянка» автомобиля. Красиво жёлтые листья падают и кружатся у поэтов и художников, а у владельцев автомобилей они иногда вызывают раздражение. Причина простая: падают они на машину, у которой около ветрового стекла есть такая штука – жабо. Оттуда они попадают ещё глубже в автомобиль и могут стать источником нескольких проблем. Во-первых, они там начинают копить воду и гнить. Этот не приносит пользу металлу кузова, где они занимаются этими процессами. Во-вторых, они могут забивать дренажные отверстия и водостоки (тут всё зависит от конструкции машины). Лужи в моторном отсеке, полости крыльев и даже в салоне – это всё может быть последствием килограмма этой самой осенней красоты, которая скопилась где-нибудь под жабо. Все эти листья нужно обязательно удалять.

И напоследок – немного эксклюзива. Прилипший к ГРЗ «жёлтый лист осенний» может быть расценен инспектором ГАИ как попытка умышленного сокрытия номера. А это чревато очень серьёзными последствиями. Поэтому, уезжая с места парковки, на всякий случай проверяйте читаемость номера. К технике этот совет никакого отношения не имеет, но и вредным его назвать сложно.