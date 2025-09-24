Эксперт рассказал о новых технологиях автомобильной светотехники

Эксперт «За рулем» рассказал о новых технологиях автомобильной светотехники

© За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Стоит ли ожидать появления лазерных фар на бюджетных автомобилях? Есть ли у них реальные преимущества перед светодиодами?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Все мы помним: как только светодиодная оптика стала доступнее, она начала активно вытеснять традиционные галогенные фары даже в недорогих машинах.

Но с лазерами такого не будет, хотя в режиме дальнего света лазерно-люминофорная светотехника эффективнее светодиодной. Однако разницу нельзя назвать огромной.

А вот цена лазерных фар «кусается». Так что массовый переход автопрома на лазер случится вряд ли.