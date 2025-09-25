Тест Tenet T8: плюсы и минусы российского кроссовера

Завод в Калуге, брошенный компанией Volkswagen, нашел хозяина. И теперь уже компания АГР начала на его производственных площадках собственную промышленную историю, создав отечественный бренд с китайскими корнями и высокой степенью локализации. Одной из первых моделей стал Tenet T8.

Дорожный просвет кроссовера составляет 196 мм, интеллектуальный полный привод i-4WD поддерживает 6 режимов движения - Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь, 4x4. Двухлитровый бензиновый турбомотор довольно неплох - 198 л.с. при 375 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями мокрого типа.

Кстати, двигатель действует по циклу Миллера, что повышает его КПД и экологическую чистоту. Да и КПД коробки находится на уровне 98%, что тоже неплохо.

Внешний вид автомобиля порадовал. Удалось сохранить премиальный, но не вызывающий вид. Приятно, что колесная база Т8 удачно сочетается с габаритами кузова, не создавая зрительного дискомфорта. В семиместной конфигурации объем багажного отделения не впечатляет - всего 193 литра. Однако по мере складывания сидений его можно увеличить до 889 и даже 1930 литров. Правда, в последнем случае машина становится двухместной. Рейлинги на крыше позволяют установить багажный бокс. Кроме того, для автомобиля сертифицирован фаркоп. Так что дальние путешествия с семиместным салоном, полностью забитым людьми, вполне возможны.

Вообще внутри автомобиль не вызывает нареканий. Водительское место организовано удобно. Большой дисплей информационный развлекательной системы 15,6 дюйма имеет хорошие разрешение и яркость. Система построена на базе процессора SnapDragon 8155 и запускается всего за 2 секунды. Правда, есть один нюанс, связанный с тем, что, к сожалению, большинство функций автомобиля доступны только через экран. И это не очень удобно. Даже настройка зеркал заднего вида только через экранное меню и многофункциональные джойстики на руле.

Зато часть функций по управлению громкостью мультимедиа и климатом все-таки можно использовать через традиционные физические кнопки. Кстати, в зависимости от комплектации автомобиль может иметь от 8 до 10 динамиков Sony. И звучат они неплохо. Впрочем, музыка в машине - это довольно скользкая тема, особенно если подходить к ней с позиций аудиофила.

Внутри дизайнерам удалось добиться общей гармонии традиционных элементов и современных гаджетов. Амбиентная подсветка удачно подчеркивает визуально качественные материалы элементов интерьера, а панорамная крыша делает салон визуально более просторным. Так что в целом и внутри автомобиль выглядит гармонично.

Три ряда сидений не конфликтуют между собой за пространство и позволяют на любом месте расположиться с приемлемым комфортом. Приятно, что на первом ряду сидений присутствуют удобные места для размещения двух мобильных телефонов. Одно из них поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. При этом виден и экран телефона. Кроме того, есть Android Auto и Apple CarPlay, охлаждаемый ящик в центральной консоли, причем довольно вместительный.

Как едет

Оказалось, что Tenet T8 неожиданно приятно управляется. Находясь за рулем этой машины, я чувствую себя в каком-то смысле профессионалом, поскольку автомобиль реагирует очень правильно и точно на любые действия со стороны пилота. Конечно, если эти действия не противоречат здравому смыслу. В противном случае за дело берется система активной безопасности, которая старательно исправляет ошибки человека, слишком сильно поверившего в себя.

Но начнем по порядку. Прежде всего подвеска. Довольно любопытная, потому что она без всяких проблем справляется с любыми маневрами на качественном покрытии и не создает никаких сложностей даже тогда, когда автомобиль двигается по грунтовкам или попадает на дефекты асфальтового полотна. Она не мучает неожиданными пробоями, не выдает слишком острые реакции на мелкие неровности и при этом дает возможность без особой нервозности управлять автомобилем.

Поворот руля не сопровождается резким изменением направления движения машины. Подвеска обеспечивает довольно плавный и стабильный вход на дугу поворота. Что в какой-то степени страхует водителя от проблем с потерей управляемости. Напомню, что Tenet T8 - полноприводный кроссовер. А полный привод редко может похвалиться хорошей классической управляемостью. И все из-за того, что при поперечном расположении мотора современных полноприводных автомобилей крутящий момент оказывается прежде всего на передней оси. Следовательно, автомобиль будет обладать довольно ярко выраженный недостаточной управляемостью.

У этого кроссовера задние колеса подключаются довольно оперативно, но при этом мягко, что делает автомобиль более стабильным. Теперь по поводу мотора. У двигателя довольно любопытное поведение, по крайней мере, на фоне современных силовых агрегатов с похожими характеристиками. Мотор очень бодро, я бы даже сказал по-спортивному, реагирует на педаль газа. Да, присутствует некоторая пауза, но в то же время мотор бодро набирает обороты, так что в принципе 198 сил в нем ощущаются.

Хотелось бы отметить и коробку передач. Здесь стоит 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа, которая работает весь достойна. По крайней мере, она всегда оказывается на той передаче которая подходит для конкретной ситуации.

Однако есть один нюанс. Этот робот не имеет ручного режима управления передачами. Из-за этого возникают сложности тогда, когда автомобиль будет двигаться, например, по горному серпантину. Тормоза можно будет перегреть достаточно быстро, а коробкой передач себе помочь уже не удастся. На мой взгляд, это существенный недостаток, который инженеры могли бы все-таки и устранить. Кстати, рычаг переключения коробки передач располагается на руле, поскольку коробка управляется по проводам, то никто не мешал реализовать эту функцию. Но ее почему-то нет.

Что в итоге?

Мне Tenet T8 действительно понравился. Автомобиль создает неплохое впечатление и доставляет практически физическую радость при движении. Конечно, идеальных авто не бывает, у этого кроссовера тоже есть недостатки. Однако совокупности технических характеристик и драйверских эмоций машина точно удалась. Вопрос только в том, насколько цена этого автомобиля позволит ему занять свое место на нашем рынке. Ведь, как показывает практика, именно цена и стоимость владения определяет спрос на модель.

Купить Tenet T8 можно в одной из двух комплектаций: Prime - от 3,54 млн рублей и Ultra - от 3,79 млн рублей.