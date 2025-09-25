Утилизационный сбор в России: как менялись правила и на что идут деньги

Цель утилизационного сбора – обеспечить экологичную переработку автомобилей после окончания их срока службы. Этот обязательный одноразовый платеж взимается со всех участников рынка: импортеров, производителей и покупателей автотранспорта. В Минпромторге рассказали, куда и на что идут средства, полученные от его уплаты.

Эволюция утилизационного сбора

История утилизационного сбора в России началась в 2009 году с программы утилизации старых автомобилей. Владельцы могли сдать свою машину, заплатив 3 тысячи рублей, и получить сертификат на 50 тысяч рублей для покупки нового российского автомобиля.

Современная система утильсбора была введена в 2012 году при вступлении России в ВТО. Первоначально его платили только импортеры, но с 2014 года сбор распространился и на отечественных автопроизводителей. Размер платежа регулярно пересматривается и индексируется.

На что идут деньги

Средства, поступающие от утилизационного сбора, формируют доходную часть федерального бюджета, пишет AutoNews.

«Средства из него идут в том числе на финансирование программ социально-экономического развития нашей страны, а также программ государственной поддержки промышленных предприятий и задач по реализации национальных проектов технологического лидерства, связанных с промышленным обеспечением транспортной мобильности, развитием отечественного станкостроения и робототехники, микроэлектроники, новых материалов и химии и ряда других направлений», – пояснили в Минпромторге.

Новые изменения

Сейчас обсуждается инициатива изменить принцип расчета утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя по прогрессивной шкале. Согласно предложению, льготная ставка для физических лиц, ввозящих автомобили из-за рубежа, будет применяться только к машинам мощностью до 160 л. с. Для автомобилей с более мощными двигателями будет действовать коммерческая ставка утильсбора, которая существенно выше.

Инициатива была подготовлена по обращению ассоциации «Объединение автопроизводителей России». В случае одобрения новая система расчета начнет действовать с 1 ноября 2025 года.