Автоэксперт назвал шесть самых частых поломок автомобиля

Автомобиль имеет достаточно сложное устройство, но чаще всего приходят в негодность самые простые его части. Как правило, это происходит внезапно, рассказал технический директор сети автосервисов Никита Родионов.

© СОВА

На первом месте среди всех популярных "неприятностей" - разряженный аккумулятор. Забытые включенные фары, резкое похолодание - и батарея уходит в ноль. Решение - замена агрегата, провода для "прикуривания" или помощь соседа.

На второй позиции - пробитое колесо. Это может случится на трассе, на сельской дороге, во дворе или по пути на работу. Справиться с проблемой можно при наличии компрессора, ремкомплекта или домкрата с запаской. Либо вызвать шиномонтаж.

Неисправный генератор замыкает тройку "лидеров". Неполадки с ним начинаются с малого: тусклый свет фар, отказ работы кондиционера и загоревшийся значок аккумулятора на приборной панели.

Также водители сталкиваются с неисправностью топливного насоса, в этом случае автомобиль отказывается ехать при наличии бензина, а двигатель троит и глохнет. Справиться с этим поможет только автосервис.

Одна из опасных проблем - перегрев двигателя. Она чаще всего она возникает летом или в пробках. Утечка антифриза или поломка вентилятора могут привести к остановке автомобиля и необходимости эвакуации.

Дорогостоящий ремонт ожидает владельца машины в случае поломки ремня ГРМ или цепи. Это может привести к внезапной остановке двигателя и погнутым клапанам, пишет marimedia.ru.

Автоэксперт рекомендует регулярно проводить диагностику, проверять уровень технических жидкостей, ездить аккуратно и реагировать на сигналы панели приборов.

Ранее специалист рассказал, какие новые технологии в машине облегчают жизнь водителю.