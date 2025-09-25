Какие вопросы интересуют потенциальных покупателей Geely Atlas

Редакция Quto собрала на нескольких интернет-ресурсах популярные вопросы, которые задают те, кто планирует приобрести китайский вседорожник Geely Atlas. И мы нашли ответы, протестировав самые разные версии этой популярной модели.

Для начала — немного теории. Длина модели теперь составляет 4670 мм (+126), ширина — 1900 мм (+69), а размер колёсной базы — 2777 мм (+107). То есть свежая генерация оказалась намного крупнее прежней: это одноклассник «Тугеллы», а не преемник машины прошлого поколения.

Базовая версия Luxury отличается богатым наполнением: в ней есть светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, система бесключевого доступа, камеры кругового обзора и комплекс систем активной безопасности.

Нужен ли полный привод?

Это полностью зависит от ареала обитания. Перед снежно-ледяными препятствиями моноприводный Atlas откровенно пасует: впереди ледяная горка, в которую легко влетают побитые жизнью «бюджетниках», а модный Geely сначала медленно ползёт, а затем вообще сдувается.

То ли дело полный привод! Электронные имитации межколёсных блокировок позволяют городскому паркетнику творить почти чудеса. Так что жителям населённых пунктов, где коммунальщики плохо делают свою работу, рекомендуем доплатить 225 000 ₽ за дополнительную пару ведущих колёс.

Какую комплектацию выбрать?

Их существует три: Luxury, Flagship и Flagship Sport. На наш взгляд, средняя версия — это лучшее, что можно придумать, так как она дополнительно имеет проекцию приборов, вентилируемые передние сиденья, электропривод двери багажника и больше динамиков аудиосистемы.

Что касается Flagship Sport, то она выделяется только декором, включая двухцветную окраску кузова, зачернённые элементы отделки, подсветку логотипа и эффектную светодиодную подсветку решётки радиатора. За Luxury проголосуют те, кто считает 19-дюймовые колёса более практичными, чем 20-дюймовые.

Что лучше — «робот» или «автомат»?

С полным приводом идёт классический 8-диапазонный «автомат» Aisin вместо 7-ступенчатого «робота», который радует аккуратными переключениями и прогнозируемыми откликами, но огорчает заметно большим расходом топлива и общей вальяжностью — кажется, что «монопривод» быстрее.

Роботизированная коробка тоже работает аккуратно, плавно и прогнозируемо. А вот, что касается надёжности, то «автомат» должен проработать до первого капремонта дольше «робота». Однако современные «преселективы», включая этот, вполне надёжны, ресурсны, а их ремонт стоит вполне разумных денег.

Может, посмотреть на Monjaro?

Базовый Geely Monjaro сейчас стоит 4 289 990 ₽, а топовый Geely Atlas — 3 787 190 ₽, то есть разница довольно велика. Кроме того, в документах флагмана записаны 238 л.с., а мощность «Атласа» — 200 л.с., что гарантирует весьма серьёзную экономию при уплате транспортного налога.

В список достоинств младшей модели также включим более крупный багажник (650 против 562 л), более скромный расход топлива и… меньшую длину — парковать этот автомобиль будет пусть немного, но проще. Но интерьер «Монджаро» оставляет после себя куда более солидное впечатление.