Почему не стоит отказываться от китайских авто из-за мифов и стереотипов

Осенью традиционно растет спрос на покупку автомобиля. Многие люди задумываются о том, какой именно автомобиль выбрать, если бюджет 3-4 млн рублей. Довольно частая дилемма: новый китайский бренд или привычный премиальный "европеец" с небольшим пробегом по России? Что стоит учесть при выборе того или иного варианта? Какие особенности обслуживания новых китайских машин и европейцев с пробегом важно знать заранее? На эти вопросы "Российской газеты" ответил руководитель автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман.

Сразу отмечу, что не стоит демонизировать китайские автомобили. Они регулярно заезжают на наши автосервисы, поэтому мы знаем, что они ничем не отличаются от своих "одноклассников", нет никаких специфических проблем в обслуживании и ремонте. Мы периодически принимаем китайские автомобили с большими пробегами, которые используются в такси или каршеринге. У них ровно такие же проблемы, как у любой другой машины с таким пробегом: со временем возникает необходимость ремонта ходовой, двигателя и трансмиссии. Поэтому, если не рассматривать машины за 3-4 млн рублей, то это будет вполне надежный вариант.

Проблемы с доступностью запчастей, которые возникли в нашей стране, когда китайский автопром только начал заходить на российский рынок, уже не актуальны. На популярные модели известных китайских брендов можно купить практически любую деталь в разумные деньги и сроки. Поэтому не стоит отметать китайские бренды из-за мифов и стереотипов. Предпочитаете ездить на новых машинах - смело рассматривайте популярные китайские марки.

При желании можно поменять свой автомобиль и на другой б/у выше классом или другой марки. Люди довольно часто выбирают между новым китайским брендом или привычными марками, но с пробегом. Однако здесь стоит учесть, что владельцы премиальных автомобилей "немецкой тройки" или японских брендов сегодня чаще всего берегут свои машины и выбирают путь ремонта, а не продажи.

Чтобы купить более свежий премиальный автомобиль той же марки, чаще всего бюджета 3-4 млн будет недостаточно даже после продажи действующей машины. Поэтому мало кто идет по этому пути. Особенно ценятся машины, которые были в одних руках. Но на рынке с пробегом таких предложений немного, найти хороший премиальный автомобиль с небольшим пробегом довольно сложно. Если расширить круг поисков и ориентироваться не на премиальные авто, и не на кроссоверы, то найти "свою" машину можно среди, например, четырех - пятилетних седанов.

Есть еще один вариант - заказ машины по параллельному импорту без пробега по России. Доля таких покупок растет в последние два года. В этом случае нужно тщательно рассчитывать всю экономику покупки, принимать многие риски на себя, следить за новостями об условиях утильсбора.

Самые большие риски возникают, на мой взгляд, при покупке редкого автомобиля. Если заказывают бренды, которые не представлены в России, какие-то эксклюзивные модели, то вероятность сложностей с обслуживанием очень высока. Люди не задумываются о том, как они будут ремонтировать свои уникальные машины в случае ДТП или нетипичной поломки. Часто такие "счастливые обладатели" эксклюзива сталкиваются с проблемами буквально из-за каждой детали, ведь никто не формирует склады и не держит остатки под штучные авто.

В целом все перечисленные варианты покупки авто можно рассматривать этой осенью. Главное - ориентироваться на совокупность факторов, а не на домыслы. Важно подойти к покупке ответственно, без эмоций, взвесив все за и против, собрав большой пул экспертной и пользовательской информации.

Перед покупкой б/у автомобиля обязательна тщательная проверка на профессиональном автосервисе. Можно столкнуться с самыми разными ухищрениями недобросовестных продавцов, которые наводят внешний лоск, чтобы скрыть внутренние проблемы. Если выбрали авто "под заказ", то важно заехать в сервис сразу после получения машины. Чаще всего диагностика выявляет то, что не отмечено в аукционных листах, - отметил специалист.