Автоэксперт назвал "зимние" дворники маркетинговой уловкой

Первые заморозки в столичном регионе могут наступить в конце сентября, предупредили синоптики. Автоэксперты же посоветовали водителям заранее подготовить свою машину к холодам. Как выбрать безопасные шины и на что еще обратить внимание – в материале Москвы 24.

© m24.ru

Когда и во что "переобуваться"?

Первые заморозки не исключены в столичном регионе 27 сентября, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Не исключено, что в субботу ночью при переменной облачности температура по области местами может дойти до слабоотрицательных значений. Вот сегодня (25 сентября. – Прим. ред.) заморозков не было, а там возможно, что будут. "Но преобладающая температура в субботу – где-то 2...7 градусов. Дневная температура – 7...12", – рассказала Позднякова.

При этом 28 сентября станет немного теплее, однако даже в этом случае значения в ближайшие выходные будут ниже климатической нормы примерно на 2–3 градуса, подчеркнула специалист. Ранее же Позднякова назвала холод в Москве октябрьским и предупредила, что он задержится в столичном регионе до конца недели.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал Москве 24, что переход на зимнюю резину для столичных автовладельцев актуален при падении среднесуточной температуры ниже отметки в 5 градусов. Такие условия обычно формируются в переходный период между октябрем и ноябрем, который метеорологи называют "автомобильной" осенью, уточнил специалист.

При смене резины же важно оценить состояние протектора: его высота не должна быть меньше 4 миллиметров. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Также он напомнил, что даже неизношенная резина стареет со временем, теряя сцепные свойства после 5 лет эксплуатации.

"Для южных регионов допустимы всесезонные шины, но в большинстве случаев необходима именно зимняя резина. Покупатели с разным бюджетом могут рассматривать как премиальные бренды, так и отечественные или экономичные китайские варианты. Любая зимняя резина безопаснее летней при отрицательных температурах", – отметил он.

Возможно, у более бюджетных вариантов чуть больше износ или недостаточно высокий индекс скорости [I](до каких значений на спидометре можно разгоняться на конкретных покрышках. – Прим. ред.)[/I]. Но нужно понимать, что зима не время для скоростного маневрирования.

По словам Хайцеэра, бюджетные варианты обойдутся автомобилистам в 15–20 тысяч рублей за комплект. Стоимость резины премиального сегмента стартует от 50 тысяч.

Какие еще системы нужно проверить?

В целом подготовку к зиме необходимо начинать заранее, посетив станцию технического обслуживания для планового сервиса по пробегу или сроку эксплуатации до наступления холодов. Это поможет избежать ремонта в период неблагоприятных погодных условий, напомнил Ян Хайцеэр.

Необходимо также оценить состояние лакокрасочного покрытия, поскольку зимние реагенты ускоряют коррозию. Любые сколы и глубокие царапины следует устранить – либо качественно, либо точечно, что менее эстетично, но эффективно для продления жизни кузова.

Автоэксперт Андрей Ломанов, в свою очередь, посоветовал в беседе с Москвой 24 убедиться в заправке бачка незамерзающей жидкостью. В противном случае есть риск повредить омыватель стекол, объяснил он.

"Все плановые работы по обслуживанию автомобиля желательно выполнить заранее, поскольку зимой заниматься ремонтом в условиях слякоти и грязи крайне неудобно", – добавил Ломанов.

При этом опрошенные Москвой 24 эксперты усомнились в необходимости устанавливать так называемые зимние дворники, которые можно найти в автомагазинах и на маркетплейсах. В частности, по мнению Ломанова, это "чистой воды маркетинг".

Современные щетки универсальны, а специальные конструкции с защитой от обмерзания уже стали стандартом. Оптимальным решением являются оригинальные дворники, которые производитель тщательно подбирает для конкретной модели автомобиля.

Похожую оценку он дал и другим "зимним" аксессуарам, например препаратам для обработки стекол от запотевания или кузова от влияния реагентов.

"В большинстве случаев они не приносят реальной пользы, являясь скорее способом развлечения для тех, у кого есть свободные время и деньги. Лучше не поддаваться на маркетинговые уловки и избегать ненужных трат", – подчеркнул Ломанов.

Ян Хайцеэр, в свою очередь, отметил, что "зимние" дворники действительно имеют специальную конструкцию для защиты от обмерзания. Однако некоторые модели могут слишком плотно прилегать к лобовому стеклу, вызывая его затирание к концу сезона. В итоге после зимы может потребоваться его замена, поскольку оно станет мутным, заключил эксперт.