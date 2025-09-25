Журнал HotCars составил рейтинг самых надежных семейных внедорожников

Chevrolet Traverse возглавил рейтинг самых надежных семейных внедорожников. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 88 балла из 100 возможных.

© Газета.Ru

Второе место с оценкой надежности 87 баллов из 100 занял Ford Explorer. Замкнула «тройку» лидеров Kia Telluride с рейтингом надежности 86 из 100. Далее следуют Hyundai Palisade, Buick Enclave, Acura MDX, Cadillac Escalade, Subaru Ascent, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.