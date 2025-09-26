Названы 20 авто, которые сильнее всего подешевели за год в РФ

Специалисты аналитического центра АГ "Авилон" провели исследование и выяснили, какие автомобили за последний год подешевели больше всего. Так, с 1 августа по 24 сентября 2025 года средняя стоимость топ-20 новых машин снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 422 000 рублей.

Эксперты изучили более 10 000 реальных сделок и составили список из 20 марок, цены на которые в 2025 году оказались ниже, чем в 2024-м. Стоит отметить, что в исследовании использовались фактические цены продаж, без учета рекламных акций и спецпредложений.

Лидером рейтинга стал бренд Exeed: модель Exeed VX за год подешевела на 492 767 рублей. На второй строчке - седан Omoda S5 GT, стоимость которого снизилась на 438 750 рублей. Третье место завоевала модель Hongqi H5 New с годовым падением цены на 436 102 рубля.

В топ-20 также вошли: Changan Uni-K, Exeed LX, Haval F7, Belgee X50, Jetour Dashing, Chery Arrizo, Omoda S5, Jetour T2, Jaecoo J8, Haval Dargo, Hongqi HS5, Belgee X70, Changan Eado Plus, Changan CS35 Plus New, Haval M6.

В этом году ряд производителей и импортеров внедрили дополнительные программы поддержки, что привело к изменениям в системе дисконтов, превратив их в выгодные условия кредитования и лизинга. Конкуренция на рынке также возросла, что существенно повлияло на ценообразование.

За прошлый год медианная стоимость машин в отдельных сегментах значительно снизилась. Это стало возможным благодаря специальным предложениям и акциям от дилеров и коррекции рыночной стратегии. Аналитики считают, что сейчас для покупателей наступил благоприятный момент для приобретения автомобиля по наиболее выгодным условиям.

