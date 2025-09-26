Автоэксперт назвал топ-5 причин, почему шины быстро изнашиваются

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете", что больше всего наносит вред шинам.

1. Долгая езда на недостаточном давлении

Если датчик контроля давления шин вашего автомобиля сигнализирует о том, что значение ниже положенного, с поиском утечки воздуха не стоит затягивать. Даже недостаток нескольких десятых атмосфер повышает нагрузку на все составляющие элементы шины, и при длительной эксплуатации ее внутренняя структура просто разрушится. И чинить будет нечего - нужна будет новая шина.

2. Проезд острых неровностей на большой скорости - одна из самых частых ошибок

При попадании в яму с острыми краями, основной удар принимает на себя именно шина, только после этого отрабатывает подвеска автомобиля. В результате таких наездов может повредиться каркас шины и появиться вздутие(грыжа), с которым дальнейшая эксплуатация не допускается. Особенно чувствительны к таким повреждениям низкопрофильные шины.

3. Парковка вплотную к бордюрам

Боковина шины - самая тонкая и уязвимая ее часть. От легкого касания о гладкий бордюр шина защищена, но при неудачном контакте с острым выступающим участком бордюра может образоваться порез, который чаще всего ремонту не подлежит.

4. Неправильное хранение

Шины требуют особых условий: доступ прямых солнечных лучей, контакт с источниками тепла, хранение, например, под грудой гаражного хлама - все это вредит покрышкам и может проявиться только после их установки на автомобиль в виде трещин или вибрации при движении.

5. Для долгой службы зимних шин необходимо пройти правильную обкатку

То есть первые 200-300 км стараться избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Частая ошибка при езде на автомобиле на шипованных шинах - резкие старты и торможение юзом на сухом асфальте. В этих режимах на шипы действует повышенная нагрузка, что может привести к тому, что рабочая часть шипа сломается, или шип целиком выпадет из протектора", - отметил специалист.