Что нужно знать для продления жизни турбины у «китайцев»

Чтобы увеличить срок службы турбины двигателя китайского автомобиля, следует избегать высоких оборотов и движения по пыльным дорогам.

© За рулем

Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Для увеличения службы турбонаддува важно избегать высоких нагрузок, эксплуатации на высоких оборотах, частого ускорения до отсечки, а также передвижения по пыльным трассам. Все эти факторы сокращают срок службы турбины», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул важность остывания турбины после остановки автомобиля, рекомендовав давать мотору поработать пару минут на холостом ходу. После холодного запуска нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию масла к элементам турбины. Необходимо также использовать качественное топливо с октановым числом, соответствующим рекомендациям производителя.

Дополнительно, требуется менять масло в двигателе каждые 7-10 тысяч километров и своевременно заменять воздушный фильтр, чтобы он не потерял свою эффективность. Важно защищать интеркулер и каналы, отвечающие за смазку и охлаждение, а также контролировать герметичность системы.