Как купить авто и не попасться на уловки мошенников

Преступники не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои методы обмана честных граждан, в том числе тех, кто желает приобрести автомобиль. В результате действий мошенников люди могут остаться и без машины, и без денег. Более того, они могут даже стать фигурантами уголовного дела.

© Российская Газета

Эксперты портала "Автовзгляд" поделились советами, как безопасно купить легковушку на вторичном рынке и не попасть на удочку недобросовестных граждан.

Ни для кого не секрет, что во время поиска желанного иностранного кроссовера или отечественного седана сегодня легко столкнуться с мошенниками. В первую очередь специалисты в один голос советуют быть бдительными и обращать внимание на цену. Если она значительно ниже среднерыночной, это должно насторожить.

Несмотря на очевидность этой рекомендации, желание сэкономить нередко берет вверх над разумом многих, даже опытных водителей. Риск быть обманутым увеличивается, когда покупатель стремится заполучит дефицитную или популярную модель "без очереди" или готов доплатить "за срочность".

"Сегодня злоумышленники используют множество хитрых способов обмана", - отмечает директор по развитию онлайн-платформы Carcraft Борис Беленький.

Чтобы избежать этих схем, он настоятельно рекомендует выбирать только официальные площадки, проверять документы и избегать переводов на карты граждан до завершения сделки, поскольку на сегодняшний день одним из самых популярных методов "выудить" деньги у покупателя является "предоплата за помощь в покупке новой иномарки до начала официальных продаж".

Под видом благородный деяний и обещания поставить нужную машину в короткие сроки сразу после получения перевода на свой счет, мошенники исчезают из поля зрения. Для придания убедительности этой сделке нечистые на руку граждане создают фиктивные сайты, часто клонирующие страницы известных брендов. Итог один - клиент остается без денег и транспортного средства. По данным Московской прокуратуры, в результате подобных мошеннических действий один из жителей столицы пострадал на сумму в 20 млн рублей.

Покупка авто с пробегом из-за рубежа также напрямую сопряжена с рисками, утверждает генеральный директор сервиса Migtorg Александр Коротков. Особенно важно быть внимательным при участии в торгах и таможенном оформлении. Одна из распространенных схем обмана - фальшивые аукционы, где предлагают легковушки по заниженной цене с требованием предоплаты в криптовалюте, после чего эти сайты исчезают.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин добавляет, что покупка привозных машин часто несет правовые риски. Даже при прозрачной сделке покупатель может нарушить законодательство, переводя деньги нерезидентам без участия уполномоченных банков РФ, что грозит штрафами в размере 20-40% от суммы сделки, а иногда сопряжено и с уголовным наказанием.

Эксперт Беленький подчеркивает, что абсолютной защиты от мошенничества на авторынке нет, но существуют простые методы снижения рисков. Он рекомендует доверять только проверенным каналам покупки, использовать прозрачные платежные системы и сервисы, предоставляемые уполномоченными банками РФ.

Доцент Морковкин также советует проверять VIN-номер интересующего автомобиля через три независимых источника.