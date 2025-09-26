Машина с пробегом: на что обратить внимание при общении с продавцом

Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда сопряжена с рядом сложностей. Однако даже если на крассифайде нашёлся подходящий вариант, при разговоре с продавцом можно достаточно быстро понять, стоит ли ехать на осмотр, либо это будет потерей времени. Эксперт Авито Авто Камил Камилов в беседе с Quto.ru объяснил, какие стоит задавать вопросы чтобы понять, стоит ли продолжать общение.

В первую очередь, эксперт рекомендует уточнять причину продажи автомобиля. Честный продавец даст прямой ответ, тогда как размытые фразы вроде «стоит без дела» или замалчивание причин должны насторожить.

«Юридическая чистота автомобиля — основа сделки. Обязательно уточняйте, нет ли залогов или арестов, а также ограничений на регистрационные действия. Добросовестный продавец ответит прямо и будет готов прислать подтверждение из базы ГИБДД или с Госуслуг. Если вы слышите обещания “решить” имеющиеся проблемы — это сигнал отказаться от дальнейших шагов. В таких случаях машину можно потерять вместе с деньгами, если поставить её на учёт не получится и сделка окажется недействительной», — подчеркнул Камилов.

Не лишним будет уточнить количество владельцев по ПТС. Так, один или два за последние пару лет — обычная практика, но если за короткий период в паспорте появилось более пяти записей — стоит задуматься. Кроме того, если одним из собственников являлось юрлицо, то не исключено, что машина использовалась как корпоративный транспорт, такси или каршеринг. Если же речь идёт о лизинге, то, скорее всего, таким образом оформляли машину для личного пользования.

Стоит уточнить, совпадает ли VIN-номер на кузове с указанным в ПТС, а также запросить копию истории проверки, если продавец сам её делал. В первом случае продавец должен ответить утвердительно и не уходить от ответа, во втором — стоит изучить историю машины самостоятельно.

А вот вместо общего вопроса про факт ДТП лучше уточнять более предметно про бамперы, пороги, крылья. Честный продавец расскажет о нюансах вроде мелкой покраски или замены деталей, но если прежний владелец уверяет, что «всё идеально», стоит более внимательно присмотреться при личном осмотре.

К слову, аналогичный совет действует и при расчёте вложений, которые требуются в ближайшее время. Намного информативнее для покупателя будет задавать конкретные вопросы по тормозам, подвеске, расходникам и техническим жидкостям. В случае с цепью или ремнём ГРМ также стоит спросить про документы, подтверждающие техническое обслуживание.

Негативной реакции не должен вызвать вопрос про человека, который разбирается в машинах и приедет вместе с покупателем. Нехорошим признаком являются отговорки про нехватку времени и излишнюю мнительность.

«Сигналами к осторожности служат уклончивые ответы, нежелание прислать VIN и сканы документов, раздражение в ответ на просьбу о проверке, а также искусственный ажиотаж — “берите быстрее, желающих целая очередь”. А ровный тон, готовность объяснять и подтверждать слова — это верные признаки прозрачной сделки», — подчеркнул эксперт.

Камилов отметил, что в 90% случаев обычный телефонный разговор помогает заранее отсеять сомнительные варианты, а правильны вопросы позволят сэкономить время и отказаться от поездок на заведомо неудачные осмотры. Тем не менее, не стоит пренебрегать проверкой документов и истории автомобиля.