Как устранить дефекты на кузове без посещения малярного цеха

Эксперты дали советы по самостоятельному устранению дефектов на кузове авто

Автомобили со временем неизбежно получают следы эксплуатации, такие как мелкие сколы, царапины и потёртости. Даже при осторожном вождении избежать контакта с камнями, песком или дорожным мусором невозможно. Однако многие повреждения можно устранить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Эксперты издания Pravda.Ru дали рекомендации в зависимости от серьезности повреждения.

Существует несколько типов царапин. Поверхностные затрагивают только лак, заметны при свете, но не ощутимы на ощупь. Средние доходят до слоя эмали и уже виден другой оттенок краски. Глубокие царапины достигают металла или пластика и часто ведут к коррозии.

На стекле могут встретиться сколы в виде «звёздочки» или «бычьего глаза», а также потёртости от дворников и маленькие царапины от песка.

Внутри автомобиля тоже могут иметь место повреждения пластика и кожи, а также выгорание материалов под воздействием солнца.

Для устранения повреждений сначала определите глубину царапины, от чего будет зависеть метод лечения.

Поверхностные царапины можно обработать восковой полиролью или абразивной пастой.

Средние царапины можно замаскировать подкрашивающим карандашом в цвет кузова.

Глубокие повреждения требуют более сложных действий, таких как восстановление пластика феном или зажигалкой, последующее закрашивание и покрытие лаком.

Для повреждений стекла используйте полировальную пасту или домашние средства, такие как сода или вазелин.

Внутри автомобиля исправьте царапины с помощью корректора для пластика или обувного крема для кожи.

Среди распространённых ошибок можно выделить игнорирование глубоких царапин на металле, что может привести к коррозии и дорогостоящей перекраске. Альтернативой будет обработка места специальной краской или антикоррозийным средством. Также не стоит пытаться убрать царапины на пластике грубой шкуркой, чтобы не повредить деталь; лучше используйте фен или специальные корректоры. И, наконец, не забывайте о необходимости своевременной замены старых дворников, иначе на стекле появятся новые затиры.

Если не обращать внимание на царапины, кузов автомобиля быстро потеряет привлекательный вид, а металл начнёт ржаветь. Даже небольшой скол может перерасти в серьёзную проблему. Гораздо экономичнее устранить дефекты вовремя.