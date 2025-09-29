Автоюрист напомнил о правилах подготовки автомобиля к дальней поездке

По его словам, ограниченный осмотр отдельных деталей может привести к серьезным последствиям. Например, при игнорировании расхода масла существует риск поломки двигателя прямо в дороге.

Славнов отметил, что даже после комплексного осмотра возможны непредвиденные ситуации, такие как прокол колеса. В связи с этим он напомнил о необходимости иметь в автомобиле запасное колесо или ремкомплект.

Кроме того, в соответствии с законодательством, водитель обязан иметь в машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. За их отсутствие предусмотрен штраф. Эксперт также рекомендовал брать с собой минимальный запас воды и необходимые лекарства, которые могут понадобиться водителю или пассажирам в дороге.

По его словам изданию Pravda.Ru, в пути также важно соблюдать режим отдыха: останавливаться каждые три часа, чтобы снизить риск переутомления и повысить безопасность поездки.

При этом автомобили Chery стремительно дешевеют на вторичном рынке РФ.

Также Пикапы Sollers ST9 начали серийно производить в России.