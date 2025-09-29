Названы худшие авто с двигателями V8

Долгое время топовые модели многих автопроизводителей оснащались моторами V8. Даже сейчас, когда автопроизводители активно исследуют возможности уменьшения числа цилиндров и полностью переходят на альтернативные силовые установки, «восьмёрка» остаётся чрезвычайно популярным выбором.

© Carakoom

Однако популярность не означает, что путь V8 был безоблачным на протяжении более чем столетней истории.

Были и не самые удачные модели иногда получали V8. Более того, в ряде случаев испорченная репутация модели напрямую была связана именно с неудачно спроектированным V8.

Ferrari Mondial

К сожалению, этот жеребец навсегда останется в памяти как один из худших автомобилей Ferrari, когда-либо сошедших с конвейера.

Честно говоря, сам Mondial не был катастрофически плохим — просто к любой машине с эмблемой Ferrari предъявлялись очень высокие ожидания.

Одним из главных разочарований стал двигатель: V8, развивавший лишь 214 л.с. Для автомобиля массой почти 1 600 кг этого оказалось катастрофически мало.

В итоге Mondial остался в истории как один из самых медленных Ferrari, разгоняясь до 100 км/ч почти за 10 секунд.

Chevrolet Camaro Iron Duke

Camaro существует уже более полувека, и за это время появились действительно выдающиеся версии — например, Camaro Z28 1968 года или современный Camaro ZL1 2019 года.

К сожалению, в истории модели были и неудачи, среди которых особенно выделяется печально известный Camaro Iron Duke. Его нередко называют худшим Camaro в истории — и не зря.

Управлялся он посредственно, но главной проблемой был вялый двигатель под капотом. V8, который в лучшие годы выдавал всего 110 л.с., явно не соответствовал имиджу легендарного маслкара.

Ford Mustang II

Этот маслкар всерьёз угрожал перечеркнуть весь успех первого поколения Mustang, когда появился в 1973 году. До сих пор его считают одним из самых некрасивых «Мустангов» за всю историю.

Но дело было не только во внешности — модель почти ничего не могла предложить в плане динамики.

Одна из доступных силовых установок — Windsor V8 мощностью 140 л.с. Mustang II разгонялся до 60 миль/ч за 9,5 секунды и проходил четверть мили за 17,5 секунды.

Bricklin SV-1

SV-1 был детищем Малколма Бриклина, канадского предпринимателя, благодаря которому марка Subaru вышла на рынок Северной Америки.

Канадский спорткар SV-1 сочетал ряд необычных решений: кузов из стеклопластика, гидравлически управляемые двери типа «крыло чайки» и стальной каркас безопасности.

К сожалению, с динамикой у машины было всё очень плохо, даже несмотря на установленный под капотом V8 мощностью 220 л.с. (в 1975 и 1976 годах его заменили на мотор Ford 351 V8 с 175 л.с.).

Bricklin SV-1 оказался слишком тяжёлым и неповоротливым, чтобы претендовать на характеристики спорткара. Возможно, его ждал бы больший успех, если бы его изначально сделали и продавали как универсал.

Lamborghini Jalpa

Есть причина, по которой сегодня о Jalpa почти не вспоминают. Этот автомобиль дебютировал в 1981 году и задумывался как «доступный» Lamborghini для тех, кто не мог позволить себе более дорогой Countach.

Однако успеха он не снискал: за 7 лет производства выпустили всего 410 экземпляров. Jalpa страдал от множества проблем с качеством — среди них были коррозия, некачественные маслосъёмные колпачки и перегрев.

И всё это дополнял 3,5-литровый V8, который выдавал лишь 255 л.с.

Chevrolet Corvette California 305

Как ясно из названия, этот вариант в первую очередь был ориентирован на рынок Калифорнии.

Его выпуск пришёлся на то время, когда в штате действовали куда более жёсткие экологические нормы, чем в большинстве других регионов США.

В итоге потенциал Chevy Corvette California 305 оказался буквально «скован» слабым V8, развивавшим всего 180 л.с. Ситуацию усугубляла посредственная 3-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Некоторые сравнивали его динамику с мопедом Vespa — и это сравнение оказалось вполне уместным.

Cadillac Cimarron

GM прекрасно освоили практику «бэдж-инжиниринга» — выпуска автомобилей под разными марками при минимальных отличиях. Но иногда этот опыт обходился концерну слишком дорого.

Яркий пример провала в этой области — Cadillac Cimarron, который до сих пор регулярно попадает в списки худших американских автомобилей.

Модель пытались позиционировать как люксовый автомобиль, хотя на деле это был едва замаскированный Chevrolet Cavalier, стоивший на несколько тысяч долларов дешевле.

Покупатели быстро раскусили обман, и Cimarron провалился так громко, что едва не потопил сам бренд Cadillac.

Triumph Stag

Тут нечего приукрашивать. Этот британский спорткар оснащался одним из худших V8 за всю историю. Он страдал от множества инженерных и конструктивных ошибок.

Удивительно, как такой мотор вообще прошёл все этапы одобрения и дошёл до серийного производства.

Причиной стало решение инженеров Triumph переделать существующую рядную «четвёрку» в 2,5-литровый V8.

Итог оказался плачевным, несмотря на пятилетнюю программу, на которую ушли миллионы долларов на исследования и разработку.

Chevrolet SSR

SSR оказался колоссальным провалом, и дело было не только в его непрактичном дизайне — слишком маленький для пикапа и недостаточно спортивный для купе.

Его шасси и техническая база были заимствованы у среднеразмерных внедорожников GM, в результате чего автомобиль получился чрезмерно тяжёлым и при этом с недостаточной мощностью — всего 300 л.с. у V8.

Позднее мощность увеличили до 390 л.с., но было уже поздно: репутация модели оказалась безвозвратно испорченной.

Hummer H2

Когда появился Hummer H2, казалось, что у машины почти нет цели, кроме как пугать обычных водителей своим массивным видом.

Под капотом стоял чрезвычайно прожорливый V8, который в среднем расходовал около 20 литров на 100 км.