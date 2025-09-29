В России продолжает расти спрос на люксовые машины с пробегом

По данным аналитиков, в августе 2025 года россияне стали владельцами 233 премиальных подержанных машин, что на 7% превышает показатель того же периода прошлого года. Безусловным фаворитом стал британский Bentley. На его долю пришлось 99 автомобилей, что составляет более 40% от всех сделок в данном сегменте.

Еще один символ британского люксового автопрома — Rolls-Royce — занял вторую позицию. В августе россияне приобрели 47 автомобилей этой марки, а это значит, что каждый пятый купленный люксовый автомобиль с пробегом был именно Rolls-Royce.

Также в списке лидеров оказались итальянские производители. В августе было продано 37 автомобилей Lamborghini, знаменитых своей экстравагантностью и высокой производительностью, и 36 автомобилей Maserati, которые славятся изысканным итальянским стилем. Автомобили Ferrari нашли 13 новых владельцев среди россиян, а ещё один счастливчик приобрёл Aston Martin.

Что касается конкретных моделей, то здесь также доминировал Bentley. Наибольшей популярностью в августе пользовалось купе Continental GT, которое разошлось тиражом в 49 штук. Вслед за ним в рейтинге расположился роскошный внедорожник Bentayga (28 единиц), а третье место занял динамичный Lamborghini Urus (27 единиц).

Таким образом, за восемь месяцев текущего года россияне приобрели 1 726 люксовых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.