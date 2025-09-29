Невеста по имени Vesta: десять фактов про Lada Vesta

Буквально позавчера, 25 сентября, Lada Vesta отметила свой десятилетний юбилей. И это отличный повод вспомнить, почему этот автомобиль может претендовать на звание одного из лучших российских автомобилей нашего века и чем он выделяется на фоне остальных моделей АВТОВАЗа. Тем более что мы имеем на эту ретроспективу весьма веские основания: многие из нашего коллектива прошли за рулём редакционной Весты, которую мы купили одними из первых в ночь старта продаж, не одну тысячу километров. И километры эти показались нам очень разными.

© Колеса.ру

Факт первый: Vesta стала первой моделью Lada на новой платформе

Когда-то мы рассказывали о том, как в Тольятти предприняли попытку создать новую платформу для автомобилей более высокого класса. Первоначально идея получила воплощение в виде макета Силуэт под индексом 2116, представленного на Московском автосалоне в 2004 году.

Сама будущая платформа получила название «проект С», но все последующие прототипы так ни к чему и не привели. Причина простая: в 2008 году завод стал участником альянса Renault-АВТОВАЗ, утратив независимость.

Однако наработки по проекту С не пропали: приостановленные работы возобновили в связи с желанием создать новое семейство автомобилей не на привычной «восьмёрочной» платформе Гамма, а на принципиально новой. Также по условиям соглашения СП «Рено-Ниссан-АВТОВАЗ» предполагалась совместимость некоторых деталей с автомобилями Рено. Для этого важным конструктивным отличием новой платформы стало наличие переднего подрамника, чего у автомобилей восьмого семейства не было.

Конструктивные отличия новой платформы в рамках реализации на Весте включали в себя нижние штампованные L-образные рычаги вместо кованых и заднюю балку от Renault ZOЕ с удлиненным на 50 мм соединителем, связывающим её рычаги. Другие особенности — импортные панели пола, рулевой механизм с электроусилителем, радиатор, климатическая установка и электрика. И эта "смесь французского с нижегородским" (точнее, тольяттинским) не вышла несуразной, поскольку заново было разработано примерно 50% элементов, а треть компонентов досталась от альянса Рено-Ниссан. Для российского автопрома такой подход был новым. Всего же стоимость разработки новой модели составила 6,5 миллиардов рублей, причём кроме представленного 25 сентября 2015 года седана планировали выпускать и Vesta с кузовом хэтчбек. Впоследствии планы изменились, и в 2017 году в серию запустили пятидверный универсал SW и его условно внедорожную версию Cross.

Факт второй: к дизайну Vesta, Maybach и Mercedes-Benz SLR причастен один и тот же человек

Встречают, как известно, по одёжке. Так кто же нарисовал Весту? Может быть, это по старой памяти сделал дизайнер «десятки» Владимир Анатольевич Ярцев, который уже несколько десятилетий живёт в Бельгии? Или Владимир Пирожков, который с 1994 года работал в компании Citroën и разработал дизайн интерьеров моделей Xantia, C5, концепт-кара C3 Lumiere, C3 Air, C6 Lignage, C4 Volcane и стал автором рестайлинга модели Xsara? А может, это всё-таки Инна Кондакова, которая в 2001 году с отличием закончила Мухинское училище по специальности «Промышленный дизайн» и является создателем интерьеров Alfa Romeo Brera, 159, 8C, 149 и Fiat 500? Нет, не ищите русский след в героине нашего обзора: Lada Vesta – это территория Стива Маттина.

Того самого, который причастен к дизайну Mercedes-Benz S-Class, M-Class, SL, SLK, SLR McLaren и Mercedes Maybach. Послужной список звучит впечатляюще, не так ли? А ведь в нём еще и руководящие должности в Volvo Car Corporation с 2005 по 2009 год.

А началось всё с того, что в 1987 году он окончил Университет Ковентри по специальности «Промышленный дизайн» и тут же начал свою деятельность в качестве дизайнера в компании Mercedes-Benz. Маттин не только создал первый А-класс, но получил за эту модель звание лучшего дизайнера 1997 года.

После Мерседеса, где он приложил руку к десятку седанов, внедорожников и даже суперкаров, Стив Маттин несколько лет работал на шведов, а в 2011 году в рамках деятельности альянса Renault-Nissan стал главным дизайнером автомобилей Lada. Именно Маттин изобрёл вазовский Х-дизайн, который нашёл своё отражение и в модели Vesta, и в кроссовере Xray.

Также в апреле 2015 года на международной выставке «Мир автомобиля» в Санкт-Петербурге Стив Маттин представил обновлённый логотип Lada, который впервые появился именно на Vesta.

До 2021 года Маттин занимал должность вице-президента АО «АВТОВАЗ» по дизайну.

И как сказал Маттин в 2016 году в интервью, которое он дал нашему изданию в честь первой годовщины Lada Vesta, «посмотрите на Весту и ИксРей. Это достаточно "взрослый" и проработанный дизайн. Я очень сильно горжусь этими автомобилями. И наша команда тоже».

Факт третий, ностальгический: редакция Колёса.ру приобрела Весту в ночь старта продаж

Как известно, кроме кратковременных тестов многие автомобильные издания устраивают длительные испытания – этакий ресурсный тест приобретённого автомобиля, который позволяет выявить его сильные и слабые стороны, а также понять, как он будет себя вести не на протяжении нескольких дней, а за годы и десятки тысяч километров. Мы не остались в стороне от новинки Lada и запустили спецпроект «Vesta 100». В ночь с 24 на 25 ноября мы стали сотыми покупателями Весты в России.

А коли так, то была поставлена амбициозная цель: накатать за первый год 100 000 километров и проверить на практике, насколько новая Lada надёжна. Выбор пал на чёрную Весту в версии «Люкс» за 658 тысяч рублей с автоматической трансмиссией АМТ. И хотя этот робот несколько раздражал нас «тупняком» на разгоне, сама машина порадовала камерой заднего вида и подогревом лобового стекла. Первый визит на сервис произошел в декабре после поездки до границы с Евросоюзом. Его причиной был концевик капота, который считал эту деталь открытой. Замена не понадобилась – за 0,3 нормо-часа мастер просто отрегулировал положение резинового буфера, который и прижимал концевик. Почти сразу же мы съездили из Питера в Тольятти, ездили из Тольятти в Усть-Каменогорск, проехав 6000 километров по зимнему Казахстану, пропоров на отвратительной дороге низкопрофильную шину, улучшали шумоизоляцию, меняли салон и колёсные диски, а также проходили первое ТО за границей.

Оказалась ли наша Веста действительно надёжной? Нам пришлось менять сцепление и мультимедийную систему: первое приводило к отчётливым подёргиваниям, а во второй глючила навигация и страдал раскалибровкой экран. Если это были «детские болезни», то наша Веста болела ими довольно явно. Проблемой диска сцепления на самой первой партии машин был материал фрикционных накладок, а в новой «голове» с устранением прежних проблем в навигаторе появилось два Крыма, один из которых был в составе России, а второй – в пункте меню «Карты без атласа», куда помимо Крыма внесена ещё и… Винницкая область Украины. Самой Украины в списках карт не было – кроме России там значились, как и прежде, только Белоруссия и Казахстан.

При поездке из Тольятти в Петербург мы также интересовались впечатлениям от новой модели у наших попутчиков, которым нравился просторный салон, а внешний вид новинки вызывал желание сесть в неё и проехаться. Нас же в процессе длительного теста раздражал скрип дверей, а также удивил странноватый учёт прохождения ТО у разных дилеров. Логика работы роботизированной трансмиссии не нравилась практически всем сотрудникам редакции. Ну а год спустя после покупки мы собрали свои впечатления, которые вкратце сводились к тому, что этот автомобиль, на тот момент полностью соответствовавший своему классу, стоил адекватных денег и был хорошо оснащён на свою цену. И хотя за год проехать сто тысяч километров нам не удалось, намотав на колёса Весты примерно половину от этой цифры, мы убедились, что машина получилась неплохой, даже красивой и местами добротной, хотя при этом и достаточно сырой.

Факт четвертый: этот автомобиль был первой моделью Лада, которая стоила свыше миллиона рублей

В конце января 2019 года была представлена спортивная Lada Vesta Sport. Её предвестника, то есть одноименный концепт, представили еще в 2016 году, однако до покупателя она добралась чуть позже, чем ожидалось. Мощность 1,8-литрового мотора «приспортивленной» Весты подняли со 122 до 145 л.с., а крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм. Реализовать эту мощность помогала пятиступенчатая механическая коробка передач Renault с тросовым приводом. В итоге машина разгонялась до 100 км/ за 9,6 секунды (обычная – 10,2 с), а максимальная скорость достигала 193 км/ч проти 186 км/ч у стандартной версии.

Поскольку Vesta Sport предлагалась только в максимальной комплектации Luxe, её цена впервые в истории ВАЗ (не считая 1998 год) превысила магический миллион и составила 1 009 000 рублей. При этом машина была богато оснащена: в списке стандартного оборудования числились стабилизация, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних кресел, датчики дождя и света, а также аудиосистема. В качестве опции можно было дозаказать пакет Multimedia, в который входили мультимедийная система с навигатором, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Такая Vesta стоила уже 1 045 900 рублей, причем за любой из «металликов» (красный, серый, чёрный или серебристый) надо было доплатить еще 12 000 рублей.

До спортивной версии на тот момент самой дорогой Ладой была Vesta CNG, топовая версия которой Luxe с пакетом Multimedia стоила от 928 900 рублей. Чуть доступнее был «внедорожный» универсал Vesta SW Cross в версии Luxe Prestige – 926 900 рублей. А вообще Vesta со 106-сильным мотором в начале 2019 года стоила от 614 900 рублей.

Факт пятый: по комплектации Веста была сравнима или превосходила большинство бюджетных иномарок

Весту планировали как отечественную альтернативу бюджетным иномаркам, поэтому ни о каких «вёслах» речь идти уже не могла. В 2015 году эта машина предлагалась в базовых комплектациях Classic и Comfort, а также в более продвинутых Luxe и Exclusive. Подушки безопасности, ABS и система Isofix были даже в стартовой версии, а в Comfort появлялась система автоматического запирания дверей при движении. Luxe предполагал кожаную отделку обода руля, климат-контроль, легкосплавные 16-дюймовые диски и мультимедийку с сенсорным экраном.

При этом машина оснащалась различными системами активной безопасности: стабилизации, антипробуксовочной и помощи при торможении. Базовую версию за 30 000 рублей можно было дополнить пакетом опций Start, который включал в себя подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и охлаждаемый бардачок.

Факт шестой: именно Vesta получила удлинённую колёсную базу, став специальным автомобилей для чиновников и не только

Почти год назад произошло еще одно знаменательное событие: 9 октября 2024 года АвтоВАЗ запустил серийное производство бизнес-седана Lada Aura, которая была удлинённой версией Lada Vesta. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на презентации позиционировал этот седан как транспортное средство для государственных структур и компаний, корпоративных парков и такси. Длина кузова увеличилась с 4440 мм у стандартной Весты до 4690 мм, а расстояние от передних до задних сидений с учетом увеличенной на 250 мм колесной базы составило 1060 мм.

Кроме того, улучшили шумоизоляцию и поработали с настройками подвески, а в качестве опции предлагалась обивка сидений из натуральной кожи. Всё это великолепие со 122-сильным двигателем и автоматической трансмиссией стартовало с отметки в 2,6 миллиона рублей, а Aura Status с цифровой комбинацией приборов и 10-дюймовой мультимедией оценивалась в 2,8 миллиона рублей.

Факт седьмой: уже в 2018 году Веста была популярнее Гранты

Уже в ноябре 2015 года Lada Vesta заняла 19 место общего рейтинга ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, хотя на тот момент для покупки были доступны только средние и топовые версии модели, цена которых начиналась от 514 000 рублей. В 2018 году Vesta смогла опередить Гранту, став по итогам первого полугодия самой популярной моделью среди отечественных марок: своих покупателей нашли почти 50 тысяч Вест, что на 43,5% превысило аналогичные показатели 2017 года.

Гранта стала серебряным призёром, а универсал Largus занял третье место. Четвёртая позиция – также за Lada (Xray), а на пятом оказалась классическая Lada 4x4 со своими 15 371 экземпляров. Таким образом, Vesta была самым популярным отечественным российским автомобилем на первичном рынке ещё тогда, когда на нём присутствовали и автомобили европейских брендов.

Факт восьмой: по итогам краш-теста Vesta оказалась безопаснее Hyundai Solaris и Ford Focus

Вскоре после старта продаж, в январе 2016 года, на Дмитровском полигоне редакция Авторевю провела независимый краш-тест нового седана Lada Vesta по методике ARCAP. В испытаниях приняла участие машина в средней комплектации Comfort, которая была оснащена двумя подушками безопасности. В итоге Веста оказалась безопаснее, чем Ford Focus и Hyundai Solaris, а лучше новой Лады выступил только седан Volkswagen Polo, да и то с минимальным отрывом. Vesta набрала 14,1 балла, что соответствует максимальным 4 звездам ARCAP.

Безопасность Focus же эксперты ранее оценили в 11,6 балла, а Solaris – в 8,5 балла. Седан Volkswagen Polo по результатам краш-теста набрал 14,3 балла.

Удар происходил в перекрытие с деформируемым барьером со стороны водителя (40%) на скорости 64 км/ч, и Веста стала первым автомобилем, у которого после краш-теста ветровое стекло осталось целым. Интересно, что сразу же после первого удара сработала система ЭРА-ГЛОНАСС, так что испытателям пришлось объяснять операторам колл-центра, что это краш-тест с участием манекенов, а не реальное ДТП на дороге.

Факт девятый: Lada Vesta прошла два миллиона тестовых километров

Во время испытаний предсерийных прототипов, которые необходимо было пройти для доработок и последующей сертификации, более 300 опытных образцов суммарно прошли около двух миллионов километров, хотя многие производители ограничивались полуторамиллионным накатом.

Проверяли в рамках испытаний всё – от геометрии и механической прочности кузова до тонких настроек ходовых качеств и работы систем в условиях разного качества дорог и различных климатических условий. Интересно, что в то время АвтоВАЗ провел необычный эксперимент: показал прототипы модели жителям и гостям Франкфурта. Ладу в Весте тогда не признал практически никто.

Факт десятый: этот автомобиль экспортировали в Европу

В советское время ВАЗы под брендом Лада хорошо знали в Европе, а Веста с мотором, соответствующим нормам Евро-6, отправилась Германию уже в феврале 2017 года. Базовая версия стоила 12 490 евро (770 600 рублей по курсу), а люксовая версия оценивалась в 13 490 евро (около 832 000 рублей).

Кроме Vesta, в Германии также предлагали автомобили семейства Granta и Kalina и внедорожник Lada 4x4. Интересно, что на тот момент Dacia даже отказалась от продаж бюджетных седанов Logan ввиду низкого спроса, отдав их рыночную нишу хэтчбекам Sandero. Практически в то же время Vesta стала доступна и в Венгрии по цене в диапазоне от 2 999 000 до 4 149 000 форинтов, что в пересчете на наши деньги составляло около 598 000 – 827 000 рублей по актуальному курсу. Ну а в январе 2018 первую партию из 344 экземпляров Lada Vesta и Largus Cross отправили на Кубу при содействии ВЭБ (Банка развития и внешнеэкономической деятельности), который обеспечил финансирование этой сделки.

* * *

Lada Vesta – это не история десятилетней давности, а наше новое настоящее, просто взявшее старт десять лет назад. Дизайн от именитого мастера, актуальный набор опций, автоматическая трансмиссия, «подогретая» версия – всё это автомобиль, который за короткое время стал популярным и куда более знаковым, чем многие собратья с ладьёй на решётке. Может быть, она не стала лучшей во всём, но во многом первой она была точно. И это тот случай, когда блин оказался немного комковатым, зато вкус у него благодаря новым приправам получился интересным.