Эксперт рассказал, сколько времени потребуется РФ на замену праворульных автомобилей

На полный переход от праворульных автомобилей к транспортным средствам с левосторонним расположением руля в России потребуется 10 лет. Об этом заявил глава дилерской сети «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

© Вечерняя Москва

Эксперт подчеркнул, что дорожная сеть страны изначально строилась под автомобили с левым рулем, что требует адаптации правил ради повышения безопасности.

Иванов отметил, что одномоментный запрет праворульных машин недопустим, особенно для жителей Дальнего Востока и Сибири, где они широко распространены и хорошо зарекомендовали себя. По его словам, резкие ограничения могут вызвать социально-экономические трудности.

В качестве компромисса он предложил поэтапно ограничивать регистрацию новых праворульных иномарок, параллельно стимулируя спрос на автомобили российского и китайского производства через программы льготного кредитования и утилизации.

При этом специалист уточнил: такие машины нельзя считать принципиально небезопасными, однако в условиях правостороннего движения они несут дополнительные риски, например при совершении обгона.

— В российских условиях, где вся дорожная инфраструктура — от разметки и светофоров до дорожных знаков и развязок — ориентирована на леворульные автомобили, отказ от праворульного сегмента может снизить аварийные риски и сделать движение более предсказуемым, — заявил Иванов в беседе с изданием «За рулем».

Председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов призвал поэтапно заменить автомобили с правым рулем на более безопасный транспорт. Он привел в пример государственные программы субсидирования для россиян, которые решили купить более безопасную машину.