Пять случаев, когда прокатный автомобиль лучше своего

27 сентября отмечается День туризма. Это событие напоминает о ценности новых впечатлений и открытий – в такие моменты важна мобильность, и часто именно автомобиль помогает нам в этом ежедневно. Собственная машина дает свободу передвижений, но есть ситуации, когда аренда удобнее.

© Quto.ru

Когда в путешествии хочется свободы

Всё больше людей предпочитает исследовать мир на машине, а популярность автопутешествий растет: согласно опросу Авито Авто, почти половина россиян выбирают ездить в отпуск на автомобиле. Но что делать, если своего транспорта нет или же вы летите в другой регион или даже страну? Аренда открывает перед путешественниками максимум возможностей без лишних забот.

Представьте, вы прилетели в новый город и, вместо того чтобы зависеть от экскурсий и расписания общественного транспорта, берете напрокат автомобиль и проводите отпуск в собственном режиме. При этом не нужно гнать свою машину через полстраны и изнашивать ее на тысячах километров. Вы летите самолетом, а уже на месте садитесь в прокатную машину и спокойно добираетесь даже до самых укромных достопримечательностей. К тому же такой вариант значительно сокращает время в пути, сохраняя больше дней для отдыха.

Аренда выгодна и для коротких путешествий по России. Например, вы планируете маршрут на выходные для большой компании и можете выбрать вместительный внедорожник или минивэн. Существует также услуга односторонней аренды: можно начать маршрут в одном городе, а завершить в другом, сдав машину на местной станции проката, вместо того чтобы возвращаться обратно. Таким образом, аренда в отпуске дает больше свободы в планировании, экономит ваши личные ресурсы, а также позволяет сохранить техническое состояние машины, если она есть.

© Belgee

Когда только присматриваете автомобиль для покупки

Если вы начинающий водитель, аренда может стать отличной отправной точкой в поиске подходящей модели. Во-первых, это шанс без спешки изучить свои потребности. Вместо того чтобы тратить все сбережения на первый автомобиль, новичок может попробовать разные модели напрокат.

Такой практический «тест-драйв» в реальных условиях куда информативнее получаса с продавцом или дилером. Например, сегодня вы берете компактный хэтчбек, а завтра – массивный внедорожник, чтобы почувствовать разницу в управлении и габаритах.

Во-вторых, арендованный автомобиль избавляет от части забот, которые могут быть обременительны для неопытного водителя. Страховка, техническое обслуживание, сезонная смена резины – всем этим обычно занимается арендодатель. Новичку же остается сосредоточиться на главном: оттачивать навыки вождения и набираться уверенности.

К тому же, если вы еще не знаете точно, насколько часто будете пользоваться машиной, гораздо разумнее некоторое время брать ее напрокат по необходимости, чем сразу покупать свою. В этой ситуации аренда – своего рода репетиция владения авто без долгосрочных обязательств.

© Максим Богодвид / РИА Новости

Когда городская среда диктует свои условия

Аренда в городе позволяет выбирать автомобиль под конкретные задачи, для которых личное авто не всегда подходит. Например, если нужна компактная машина, чтобы съездить за покупками, – ищите выгодную малолитражку.

Захотелось отправиться с компанией на природу – смотрите вместительный универсал или минивэн. Инфраструктура мегаполисов все больше ориентируется на совместное использование транспорта, и аренда автомобиля становится естественной частью жизни современного горожанина.

Когда семейные обстоятельства требуют гибкости

У семей с детьми свой ритм жизни и потребности, и автомобиль тут часто выручает – но он не обязательно должен быть личным. Есть немало случаев, когда аренда решает задачу лучше собственного авто. Например, у пары уже есть одна машина, но возникает разовая потребность во второй.

Скажем, в гости приехали родственники или один из супругов уехал в командировку на авто, а другому тоже может понадобиться личный транспорт. Аренда становится отличным решением: берете машину на необходимый срок и обеспечиваете мобильность всей семье.

© Exlantix

Когда своя машина недоступна

Даже у автовладельцев бывают периоды, когда своя машина, например, на плановом обслуживании или в ремонте. Или вы продали старую машину, не успев приобрести новую; заказали нужную модель у дилера, но поставка ожидается лишь через несколько месяцев.

Во всех этих случаях удобно воспользоваться арендой, чтобы не нарушать привычный образ жизни. К тому же многие компании предлагают специальные условия на случай аварий или поломок личного транспорта, а некоторые даже привозят выбранную модель прямо к СТО.

Все эти примеры показывают, что аренда машины – это выгодный инструмент, которым может воспользоваться каждый автолюбитель в нужный момент. Неважно, вы начинающий водитель или отец большого семейства, заядлый путешественник или урбанист без личного транспорта, прокат авто способен сделать жизнь удобнее. Выбирайте машину под свои задачи и платите только за то время, пока она действительно необходима.