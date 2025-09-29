Сравнение Belgee X50 и Chery Tiggo 4 Pro

Узнайте, от чего зависит срок службы автоматических ворот, сколько лет они работают в реальных условиях, и как продлить их эксплуатацию до 20 лет.

В условиях современного автомобильного рынка, насыщенного разнообразными предложениями, выбор нового автомобиля становится все более сложной задачей. Особенно это касается сегмента компактных кроссоверов, где конкуренция достигает своего пика. Среди множества вариантов особого внимания заслуживают две модели: Belgee X50 и Chery Tiggo 4 Pro. Оба автомобиля представляют собой яркие образцы современного автомобилестроения, предлагая покупателям сочетание стильного дизайна, современных технологий и привлекательной цены. В данном экспертном тексте мы проведем детальное сравнение этих двух популярных моделей, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Дизайн и габариты

Belgee X50, являющийся перелицованной версией хорошо зарекомендовавшего себя Geely Coolray, обладает ярким и спортивным дизайном. Его стремительный силуэт, рельефные линии кузова и агрессивная передняя часть с узкими светодиодными фарами не оставят равнодушным молодое поколение водителей. Габаритные размеры Belgee X50 составляют 4330 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту, что делает его идеальным для городских условий.

Chery Tiggo 4 Pro, в свою очередь, предлагает более сдержанный и солидный дизайн. Его внешность характеризуется массивной решеткой радиатора с хромированными элементами, строгими линиями кузова и элегантной оптикой. Tiggo 4 Pro немного крупнее своего конкурента: его длина составляет 4318 мм, ширина – 1831 мм, а высота – 1662 мм. Дорожный просвет у Tiggo 4 Pro также больше – 190 мм против 180 мм у X50, что может стать преимуществом при эксплуатации в российских условиях.

Интерьер и оснащение

Салон Belgee X50 выполнен в современном и технологичном стиле. Здесь преобладают качественные материалы отделки, а центральное место занимает большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Цифровая приборная панель меняет свой дизайн в зависимости от выбранного режима вождения, что добавляет интерактивности. Владельцы отмечают удобную эргономику и хорошую обзорность.

Интерьер Chery Tiggo 4 Pro также производит приятное впечатление. Он выглядит современно и лаконично, а качество сборки находится на высоком уровне. В топовых комплектациях Tiggo 4 Pro может похвастаться кожаной отделкой сидений, атмосферной подсветкой салона и большим экраном мультимедиа. Водители отмечают простор в салоне и удобные сиденья.

Обе модели предлагают богатый набор опций, включая климат-контроль, подогрев сидений и руля, камеру заднего вида, круиз-контроль и многое другое. Однако, в зависимости от комплектации, могут быть и различия. Например, в некоторых отзывах владельцы Belgee X50 отмечают отсутствие датчика дождя.

Технические характеристики и динамика

Belgee X50 оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Этот силовой агрегат обеспечивает кроссоверу отличную динамику – разгон до 100 км/ч занимает всего 8,4 секунды. Владельцы отмечают бодрый характер автомобиля и хорошую управляемость.

Chery Tiggo 4 Pro предлагает два варианта двигателей. Базовым является 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 113 л.с., который может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Для тех, кто предпочитает более динамичную езду, доступен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в связке с вариатором. Разгон до 100 км/ч у турбированной версии занимает 9,7 секунды. Отзывы владельцев свидетельствуют о том, что Tiggo 4 Pro является комфортным и достаточно динамичным автомобилем.

Белджи х50 комплектации и цены в сравнении с Tiggo 4 Pro

Стоимость является одним из ключевых факторов при выборе автомобиля. На российском рынке цена на Belgee X50 варьируется в зависимости от комплектации. На данный момент предлагается три основные комплектации: Active, Style и Prestige.

Chery Tiggo 4 Pro также предлагает несколько вариантов комплектаций, что позволяет покупателю выбрать наиболее подходящий для себя вариант по оснащению и цене. Среди доступных версий можно выделить Action, Family, Travel, Style и Ultimate.

Для более точного сравнения стоимости рекомендуется обращаться к официальным дилерам, так как цены могут меняться в зависимости от различных факторов, включая специальные предложения и акции.

Модельный ряд и перспективы

Говоря о модельном ряде, стоит упомянуть, что бренд Belgee также предлагает более крупный кроссовер – belgee x70, который может стать интересной альтернативой для тех, кому требуется больше пространства и комфорта. Этот автомобиль является аналогом Geely Atlas Pro и предлагает более высокий уровень оснащения и проходимости.

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что и Belgee X50, и Chery Tiggo 4 Pro являются достойными представителями своего класса.

Belgee X50 – это выбор для тех, кто ценит динамику, управляемость и яркий, спортивный дизайн. Он отлично подойдет молодым и активным водителям, которые большую часть времени проводят в городе.

Chery Tiggo 4 Pro – это более практичный и универсальный вариант, который предлагает просторный салон, комфортную подвеску и более солидный дизайн. Он станет хорошим выбором для семейных людей, которые ценят комфорт и безопасность.

Окончательный выбор между этими двумя моделями зависит от ваших личных предпочтений, потребностей и бюджета. Рекомендуется провести тест-драйв обоих автомобилей, чтобы составить собственное мнение и принять взвешенное решение.