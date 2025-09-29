Дорогой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX

До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, именно в этой нише образовался настоящий вакуум. Сможет ли заполнить его возобновление сборки корейских моделей под брендом Solaris на заводе в Санкт-Петербурге?

© Колеса.ру

Подозреваю, что вся наша аудитория уже в курсе происхождения марки Solaris в качестве автомобильного бренда, но все же на всякий случай напомню основные моменты. Весной 2022 года концерн Hyundai заморозил производство на своих сборочных площадках на заводе Автотор в Калининграде и на собственном предприятии в Санкт-Петербурге. В течение почти полутора лет ситуация оставалась неопределенной и подвешенной, но осенью 2023 года было объявлено, что завод в Санкт-Петербурге покупает российская компания «АГР Холдинг». Вместе с заводом компании достался и склад «полуфабрикатов» и компонентов в количестве, достаточном для сборки как минимум 70 тысяч автомобилей. В результате уже в феврале 2024 года было объявлено, что завод приступает к выпуску прежних бестселлеров под маркой Solaris. Название было выбрано как уже хорошо известное россиянам. Четыре популярные модели обрели обозначения, без затей получившиеся из заглавных букв прежних наименований: Hyundai Solaris превратился в Solaris HS, Hyundai Creta стала Solaris HC, седан Kia Rio реинкарнировался как Solaris KRS, а кросс-хэтчбек Kia Rio X пошел в продажу как Solaris KRX. Вот о последнем и пойдет дальнейший разговор.

Намек на спорт, намек на престиж

Обсуждать внешность автомобиля, родившегося десять лет назад и занимавшего солидную долю парка каршеринговых компаний, дело неблагодарное. Но сразу скажу: Solaris KRX, возможно, не тянет на «прорыв в дизайне», но и сегодня не выглядит выходцем из автомобильного прошлого. Крепко сбитый, симпатичный, без всяких намеков на эпатажность, в меру молодежный. Компактность прямо намекает на то, что перед нами – записной горожанин, а защитный обвес из неокрашенного черного АБС-пластика, защищающий нижнюю часть кузова, свидетельствует о том, что автомобиль при необходимости готов съехать с асфальта. Но обвес этот не слишком развит, так что вне асфальта стоит передвигаться с некоторой осторожностью.

Сдвоенные хромированные законцовки выхлопного тракта и боковые воздухозаборники в переднем бампере намекают на некую спортивность, но если присмотреться, становится понятно, что все это – чистой воды декор. Раздваивается выхлопной тракт прямо перед законцовками, а воздухозаборники, которые должны изображать охлаждение передних тормозных дисков, на самом деле представляют собой заглушки и обрамление противотуманных фар. Светотехника – просто-таки контрастное сочетание «вчера» и «сегодня»: светодиодные дневные ходовые огни, задние габариты и прожекторные фары уживаются с галогенными поворотниками. Ну и как вишенка на торте – хромированные дверные ручки, эффектные легкосплавные диски со сдвоенными спицами и обрамление нижней части решетки радиатора под сатинированный алюминий. А еще можно взглянуть на корпуса боковых зеркал снизу и убедиться, что видеокамер в них нет, а значит, нет и системы кругового обзора. Зато присутствуют как передние, так и задние датчики парковки. По крайней мере – в топовой комплектации Premium, потому что изначально автомобиль позиционировался как бюджетный.

Десять оттенков черного и немного серого

Цветовая гамма интерьера – «десять оттенков черного». Если бы не серый потолок и не вставки под сатинированный алюминий, перекликающиеся с оформлением передка, то салон мог бы даже показаться мрачным, а так – вполне ничего. При этом подавляющее большинство внутренних панелей – беспощадный софтлук, жесткий и гулкий.

В процессе превращения из Kia Rio X в Solaris KRX автомобиль утратил некоторые «премиальные» опции. Например, Rio X в комплектации Premium отличалась наличием электропривода водительского сидения с памятью на трех водителей. В KRX этой же комплектации, которая однозначно определяется по наличию антенны в виде «акульего плавника», оба кресла переднего ряда имеют механические регулировки. В официальной спецификации значится электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя, но я и ее не обнаружил. А еще у Kia там присутствовала упомянутая система кругового обзора, которой у Solaris KRX нет. Есть только камера заднего вида.

Впрочем, на водительском комфорте это обстоятельство практически не сказалось: профиль сидения – оптимальный, набивка – плотная, диапазон продольной регулировки – более чем достаточный. По крайней мере мне не пришлось сдвигать сиденье назад до упора, а в сочетании с регулировкой рулевой колонки по углу и вылету это обеспечивает весьма удобную посадку. Плюс ко всему во время езды ни правое, ни левое колено не колотятся о жесткие панели.

Очень удобный руль и по форме, и по сечению, с не раздражающими эргономическими наплывами, обтянутый приятной на ощупь «цепкой» кожей. Есть подлокотник слева и бокс-подлокотник справа, и они действительно позволяют положить на них локти.

Мечта традиционалиста

Органы управления Solaris KRX – мечта традиционалиста. Приборная панель – классическая, которая прекрасно читается в любое время суток. Между черными циферблатами аналоговых спидометра и тахометра расположен 4,2-дюймовый экранчик бортового компьютера. Все функции автомобиля имеют физические органы управления – клавиши, кнопки, вращающиеся барабанчики. Функция «Настройка» на главном экране медиасистемы отвечает исключительно за настройку самой медиасистемы. С моей точки зрения, это очень правильно: вынесение функций управления автомобилем на главный тачскрин – тенденция вредная и даже опасная, поскольку любые операции с экраном требуют отвлечения от дороги.

Сразу под блоком управления климатом и «теплыми опциями» расположены слот USB и два 12-вольтовых гнезда. Забавно, современные компоновщики скорее всего поступили бы наоборот, оснастив машину двумя-тремя слотами USB и одной розеткой прикуривателя. Но расположены источники электропитания всяческих гаджетов весьма удобно: для водителя не составит никаких проблем отключить или подключить провод на ходу. Кстати, с «теплыми опциями» в Solaris KRX полный порядок: есть подогревы сидений, руля, ветрового и заднего стекол и форсунок омывателя.

В гонке диагоналей не участвуем

Головное медиаустройство Solaris KRX в нашей комплектации имеет тачскрин с диагональю 8 дюймов. Когда-то такой размер можно было считать весьма похвальным, а сегодня – «в гонке диагоналей не участвуем». Тем не менее в головном устройстве KRX есть собственная навигационная система. Вот только графика у нее неважная, названия улиц не читаются, поиск неудобный, а собственное позиционирование определяется с ошибкой. По счастью, в устройство прошиты системы интеграции Apple CarPlay и Android Auto. Подключил – и пользуйся своими любимыми системами навигации хоть онлайн, хоть оффлайн.

Первое подключение может занять несколько минут и требует определенной возни с телефоном. Зато потом все происходит буквально само собой: завел машину, подключил кабель, и через короткое время смартфон и устройство опознают друг друга. Единственный момент: для того, чтобы подключить новые приложения из смартфона, нужно полазить по экранам и найти тот, у которого в нижнем левом углу появится квадратик из девяти точек. Вот при нажатии на него и появляется доступ ко всем приложениям.

Для дома, для семьи

Kia Rio и Hyundai Solaris потому и заняли положение бестселлеров рынка, что предложили оптимальный баланс цены, комфорта, небольших габаритов и возможности эксплуатации в качестве единственного автомобиля в семье. И тут все в целом вполне нормально. Да, пространство на втором ряду воображение не поражает, но и детям места точно хватит, и гнездо USB для подключения планшета присутствует.

Багажник не назовешь огромным, но 390 литров для хэтчбека – объем вполне нормальный. Можно сложить спинку заднего дивана целиком или в соотношении 40:60 и довести доступный объем до кубометра. Багажник имеет вполне удобную конфигурацию, но в нем нет ни крючков, ни колец для фиксирующей поклажу сетки, только эластичный ремень для крепления канистры с какой-нибудь полезной жидкостью (бутыль с омывайкой встает на место как родная). 12-вольтовой розетки не предусмотрено, есть только небольшая лампочка для освещения багажного отсека. Ну а под фальшполом – полноразмерное запасное колесо, что с точки зрения российских реалий вполне можно считать плюсом.

Кто понял жизнь, тот не спешит

Что же касается поведения автомобиля на дороге, то оно описано столько раз и таким количеством авторов, что ни в сказке сказать, ни на клавиатуре набить. И от поведения этого же автомобиля в те времена, когда он назывался Kia Rio X-Line, оно тоже не отличается. Под капотом – проверенная временем спарка 1,6-литрового 123-сильного атмосферника семейства Gamma и 6-ступенчатой гидромеханики. Сочетание удобное и понятное, но для автомобиля со спортивными амбициями оно было бы строго противопоказано. Вроде как и едет Solaris KRX достаточно шустро, особенно в городском трафике, и автомат передачами перебирает без особых задержек, и с места машина трогается вполне резво, но недостаток тяги все же ощущается: максимальный крутящий момент в 151 Нм двигатель выдает, только раскрутившись до 4850 оборотов. Соответственно, есть режимы движения, в которых заставить автомобиль ускоряться можно только методом пинка – кикдауна. Приходится управлять газом по системе «включил – выключил», а при обгонах по встречке переходить на ручное переключение передач вниз, иначе коробка будет думать слишком долго.

Подвеска настроена на некий баланс между комфортом и управляемостью, и эта настройка совершенно не соответствует потребностям любителей позажигать в быстрых поворотах или поиграть в «шашки». Зато она прекрасно подходит для езды в спокойном режиме: а зачем «отжигать», если на правом сиденье – супруга, а сзади – дети? Плюс ко всему круиз-контроль имеет режим ограничения максимальной скорости, и в городе он действительно очень полезен.

Конструкция подвески (спереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой) обеспечивает неплохую траекторную устойчивость, по крайней мере – на скоростях до 100-110 км/час. А вот если ехать быстрее, могут начаться проблемы. Впрочем, то же самое относится и другим моделям концерна этой размерности.

Все дело в балансе

Соответствует бюджетному сегменту и уровень шума. Впрочем, идеальной тишиной в салоне не могли похвастаться ни Kia Rio, ни Hyundai Solaris. Слышен и дорожный шум, и шелест обтекающего кузов воздуха. Но главное, даже в крейсерских режимах движения на высоких передачах и достаточно низких оборотах двигателя звук работающего мотора доносится весьма отчетливо. Заглушить весь этот оркестр не может даже музыка из выставленной на среднюю громкость аудиосистемы, так что дополнительные мероприятия по шумовиброизоляции входят в число настоятельных рекомендаций. Но повторюсь – картина для бюджетного сегмента вполне типичная.

Зато 190 мм дорожного просвета вполне позволяют съехать с асфальта, прокатиться по гравийной дорожке, ведущей к даче, или доехать по сухой грунтовке до места пикника. Я, выехав за город, поначалу очень осторожничал, опасаясь уткнуться бампером в грунт при переезде через ухабы и канавы, но оказалось, что KRX вполне способен преодолеть многие из препятствий, которые я недавно штурмовал на пикапе Foton Tunland G7 с его рамой, подключаемым полным приводом, пониженной передачей и блокировками. А вот в жидкую грязь лесной дорожки я лезть уже не решился – все-таки передний привод есть передний привод.

За проведенную за рулем Solaris KRX неделю я убедился в том, что эти корейские автомобили не зря числились в списке бестселлеров, как бы они ни назывались. И дело не в каких-то особо выдающихся достоинствах, а как раз в общей сбалансированности и отсутствии ярко выраженных недостатков. Разве что аппетит хэтчбека оказался несколько выше, чем значится в официальной таблице с техническими характеристиками: в моем случае средний расход составил 8,5 л/100 км вместо обещанных 6,8. Но в таблице значится показатель, замеренный по «Правилу No 83 ЕЭК ООН», а этот цикл соответствует реальной жизни весьма относительно. Но главное не это, тем более что атмосферный мотор без особых проблем потребляет 92-й бензин. Дело в том, что бюджетный автомобиль и стоить должен соответственно сегменту.

Небюджетная цена бюджетного автомобиля

В 2021 году каталожная цена Kia Rio X в топовой комплектации составляла 1 239 900 рублей. А вот топовая комплектация Solaris KRX предлагается за 2 586 000 рублей. И это при том, что она лишилась нескольких весьма недешевых опций, таких как электроприводы сидений, система кругового обзора и 7-дюймовый цифровой дисплей с возможностью персонализации интерфейса, заменяющий приборную панель. Согласитесь, это уже совсем другие деньги.

Кто-то, конечно, решится и на такие траты, поскольку не «китаец», а кто-то почешет в затылке и решит, что лучше возьмет Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации за 2 257 000 рублей. И получит примерно то же самое по проходимости, дорожному просвету и динамике, но с большим на 100 литров багажником и вообще более объемистым кузовом.

А кто-то может решить, ну и бог с ним, что «китаец», и выбрать Belgee X50. Тем более что это будет не просто «китаец», а «белорусский китаец». Зато – 150 «лошадок» под капотом и 8,4 секунды до сотни. Багажник чуть меньше, 330 литров, но места на втором ряду несколько больше, а оснащение в комплектации Prestige за 2 690 000 рублей заметно богаче.

Честно говоря, совершенно не представляю, какой бы сделал выбор я, но Solaris KRX, вне всякого сомнения, весьма приятный в повседневной жизни автомобиль. И, скорее всего, достаточно беспроблемный.