Зачем Москвичам решетки на задних крыльях? На самом деле они очень важны
«За рулем» рассказал о назначении решеток на задних крыльях Москвича‑2140
Пластиковые накладки на задних крыльях Москвича‑2140 многие считают простым украшательством.
Мол, если мотор спереди, то зачем какая-то вентиляция сзади?
Между тем, эти решетки – часть вытяжной вентиляции салона.
Поначалу к решеткам на крыльях шли гофры от полки за задним стеклом. Позднее, в ходе удешевления производства, гофры исчезли, и вентиляция салона ухудшилась, поскольку на нее стало влиять содержимое багажника.
