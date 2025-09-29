Все круто, но лучше подумать: владельцы про бандитский Jeep Grand Cherokee

В России Grand Cherokee первого поколения (ZJ) с рядной «шестёркой» объёмом 4,0 литра и 5,2-литровым V8 имеет культовый статус прежде всего своими похождениями в девяностые годы. На нём ездил вполне конкретный контингент, поэтому слава за машиной закрепилась соответствующая.

Впрочем, это всё в прошлом. На первый взгляд, приобретение подобной штуковины в 2025 году не может обернуться ничем хорошим — есть немалая вероятность, что придётся вкладываться, вкладываться и ещё раз вкладываться в очень старый и наверняка уставший Jeep.

Но многие владельцы в своих старых, железных и «настоящих» машинах души не чают! Если вкратце, то очень многое зависит от состояния конкретного экземпляра. «Убитый» с лёгкостью потребует реставрацию с колоссальными затратами. Отзывы об эксплуатации взяты с онлайн-площадки Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Олег называет свой ZJ «настоящим мужиком, но с капризами»: «Это авто, которое прочно вошло в мою жизнь и стало верным спутником на протяжении четырёх лет. Начну, пожалуй, с положительных моментов. Во-первых, 5.2-литровый двигатель — он хорошо справляется с любыми подъёмами и преодолевает сложные дороги. У него отличный крутящий момент, что делает вождение реально приятным. Салон просторный и комфортный, в частоности для дальних поездок с семьей.

Но, есть и свои минусы. Из-за его возраста иногда возникали проблемы с электрикой — то стеклоподъёмники отказывают, то кондиционер капризничает. Расход топлива тоже не самый экономичный, особенно если постоянно давить на газ. И ещё, несмотря на полноприводную систему, некоторые внедорожные приключения оборачивались разочарованием — порой подвеска сильно подводила на сложных маршрутах».

Дмитрий Юрьевич не скупится на похвалу, отмечая житейские сложности: «Владею данным атомобиле не один год. Главное его достоинство — универсальность. Он по трассе едет комфортно, так-же можно свернуть на грунтовку и он с комфортом там поедет. По обслуживанию, это вам не GM, тут он любое масло переварит (главное синтетическое) и даже какие-то з/ч от АвтоВАЗа подойти могут.

Содержание данного автомобиля обойдется чуточку дороже чем УАЗ, но комфорта и качества получите несравненно больше. Вот только какие-то ништяки на него искать сложно, их не осталось вообще. Двигатель 5.2 полностью чугунный миллионик, АКПП тоже очень крепкие. Пожалуй это лучший автомобиль всех времён и народов.

Самое сложное — электрика. Остальное побеждаемо. Специалистов даже в Москве нет, а если кто-то и мнит себя спецом, то ценник у него - дешевле МКС обслужить чем жЫп. Машина для настоящих мужиков, нужно иметь голову с мозгами на плечах и чуть-чуть рук (или денег). Я люблю эту машину всей душой и ни за что ни на что не променяю его, это надёжный и безотказный помощник и просто друг».

«Даже в наше время она очень комфортна, вместительна и надёжна. Жаль что сейчас не делают ничего подобного. Раньше делали для людей, сейчас для заработка. Машина только для знающих что они покупают, точно не для всех. Очень хорошо показывает себя на бездорожье.Вечный двигатель 5,2 с такой же неубиваемой коробкой. Если всё вовремя обслуживать, прослужит ещё очень долго. Самые большие минусы это только расход и стоимость хороших производителей запчастей. Как отношения с Америкой испортились, цены на запчасти очень выросли. Металл кузова нереальной толщины, очень крепкий, попало местами время берёт своё. Но всё же плюсов у машины на порядок больше», — считает Влад КЖН.

Многовато позитива? Есть и грустные истории, как у Сергея Ш.: «Радостный и довольный покупкой живо записался в гибдд, приехал ставить и на тебе, всё хорошо, всё читается, но вот ты сначала фары замени на родные галогены.... Явился домой, а старуха пуще прежнего, не хочу быть столбовой дворянкой... В общем стал искать фары передние, ведь предыдущий хозяин не догадался их положить в багажник) Покатаюсь думаю пока на работу, потом фары поищу, экзист то мне поможет. Через пару дней узнал, что стоп-сигналы не горят, посмотрел плафоны, посмотрел предохранители, все целое, глядь под педаль, а там лягушка то сгорела. Ну думаю, экзист то мне поможет. Заодно думаю сиденьку водительскую заменю, в дырках вся, а больше вроде ничего и не просит. Как начались мои скитания по просторам интернета, да как выяснил я, что запчастей то нет на неё, что всё только с разборок, гарантии которым ноль, а там где машинки привозят с аукционов, заказы на полгода вперед. Так и стоит по сей день без учета и без фар, а машина то в целом хорошая за свои деньги. Лягушку искал долго, не нашел нигде, разобрал свою, самостоятельно отремонтировал используя технологии 21 века и воткнул обратно, работает, ура!

А мораль всей истории такова, есть прекрасный автопром, американский, созданный для американцев, а не для России. Но в России эти машины тоже любимы, хоть и очень не большой категорией граждан. Только вот проблема одна, запчастей нет ни хрена, и не важно какой у тебя чирок, новый или 20-ти летний, запчасти ты будешь в первом случае ждать пару недель, во втором случае месяцами.... и то, б\у в большинстве своем и это при том, что на дворе 21 век. Поэтому, если захотите себе приобрести американца из 90-х, у вас должно быть три вещи: руки, желание и терпение, ну и деньги, куда без них.

Выводы: надёжность этого автомобиля напрямую будет зависеть от владельца. С точки зрения безопасности и ходовых качеств здесь полный провал, никаких тебе современных систем безопасности, трекшн контроля, asp, esp и так далее. Зато высокая проходимость и мощный двигатель».

Напоследок взвешенное и объективное мнение Николая Яновича для тех, кто загорелся покупкой. Отзыв датируется 2021 годом, поэтому учитывайте, что с тех пор стало сложнее с запчастями, да и машины новее не стали.

«1) сложно найти живой экземпляр — я лично потратил на это год, нет вообще ничего вменяемого, искал себе исключительно рестайл. Либо кривые документы, либо технически на коленях, и гнилые в хлам. Брал достаточно дёшево, под вложения, но с живыми костями, салоном и документами. Поэтому при поисках, первом делом смотрите документы само собой, в ZJ особенно аккуратно и внимательно, после уже смотрите техничку и состояние кузова (больные места это кромки дверей, пороги и лонжероны)

2) это мостовая машина с рулевым редуктором вместо рейки — не нужно ожидать рулёжки как у БМВ) Джип вообще для этого не предусмотрен, зато когда вы съедете на гравийку или раздолбанную дорогу, плавность хода придётся как нельзя кстати. Он не терпит резких необдуманных движений, нету в принципе тормозов. Я лично не считаю всё выше перечисленное минусом, это всё его особенность заложенная с завода, нужно просто взять и привыкать.

3) На исправной машине нету вообще никаких проблем и с ШИММИ, ни вибрациями, ни ещё с чем-либо. Если берёте по низу рынка, готовьте бабки чтобы вкидывать в него и сделать как было по заводу. Машина действительно доставляет кайф.

4) проблем с запчастями в принципе нет, если брать техничку всё можно купить и новое и бу, мосты можно собирать на новых запчастях (ГП, пакеты фрикционов, подшипники), просто ещё раз повторюсь — готовьте бабки) с кузовными элементами проблема, их мало в живом состоянии. А так в целом на 2020 расценки такие (двери по 5-6к, багажник от 15к, крылья по 3-5к , капот под 10к).

5) нужен квалифицированный человек по данной машине, особенно знающий конструкцию мостов, раздатки и коробки. Либо вы очень шаристый, обладаете временем. местом, инструментами, чтобы делать самому.

6) Мотор — простейший, базовое обслуживание, своевременная замена масла и проблем нет. Машина была с пробегом 200т.км, просто идеальная работа без ужора масла. 316 и 360 магнумы это топ)

7) Коробка — 4х ступенчатый надёжный aisin, там нет магии, но они любят ломаться, если своевременно не обслуживались. БУ коробок почти нет, либо их цена переваливает за 60к, ребилд так же. при цене машин в 200к, думаю калькуляция достаточно простая.

8) Тюнинг на них есть, если есть желание сделать монстра для бездорожья, отсутствие рамы конечно является определённым препятствием, но не таким критичным, чуть больше вкинуть денег и поедет ещё дальше в лес. Но это зло, идеальна машина конечно в стоке, прекрасно справляется зимой и на гравийке, АТ резина летом, обычная липа зимой, вообще нет вопросов.

9) Не нужно иллюзий по поводу расхода топлива, при обслуженном топливном обеспечении (чистые фильтра и тд), 11+ это трасса, 20+ это город. V8 5.2 жрать меньше не будет, это вам современный 2л турбо дизель) так что на заправку как к себе домой.

10) Салон крайне комфортный, ламповый, мягкий, но не эргономичный. Simply Clever как у шкоды не ждите) всё топорно и просто. Но для 95х годов функциональное обеспечение просто шикарное, полный электро пакет (зеркала с регулировкой и подогревом, регулировка сидений, подогрев сидений, климат, регулировка наклона света, если европеец, не плохая магнитола, бортовой компьютер и тд)

11) Тачку не большая внутри, компакт класса, так что ожидать там кучу места за собой не приходится».